Svérázný aristokrat ve stínu královny. Princ Philip slaví 99. narozeniny

Nejdéle žijící britští aristokraté Princezna Alice, vévodkyně z Gloucesteru ( †102 let, 309 dní)

Královna matka ( †101 let, 238 dní)

Princ Philip, vévoda z Edinburghu (99 let)*

Princezna Alice z Albany ( †97 let, 313 dní)

Princezna Augusta z Cambridge ( †94 let, 139 dní)

Královna Alžběta II. (94 let, 50 dní)* * k 10. červnu 2020