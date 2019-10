Princ Harry přiznal napětí ve vztahu s bratrem Williamem

Média v minulosti spekulovala, že se princové odcizili kvůli vzájemným sporům manželek. Harryho choť Meghan v dokumentu ITV přiznala, že nová role po boku britského prince není jednoduchá. Před sňatkem s Harrym ji prý přátelé varovali, že jí britský bulvár zničí život.



„Jsme v tomto okamžiku určitě na rozdílných cestách,“ řekl Harry v dokumentu stanice ITV. Zároveň však dodal, že tu vždy pro Williama bude, „stejně jako já vím, že on tu bude vždy pro mě“. Jisté napětí ve vztahu s bratrem způsobil podle něj tlak, kterému jsou jako členové královské rodiny vystaveni. „Jsme bratři. Vždycky budeme bratři,“ dodal. Sourozenci ovšem podle něj mají „dobré dny a špatné dny“.

V britském bulvárním tisku se už několik měsíců píše o problémech ve vztahu obou synů následníka britského trůnu prince Charlese. Podle médií je způsobily spory jejich manželek: sedmatřicetileté Kate a o rok starší Meghan. Harry se s chotí letos na jaře odstěhoval z Kensingtonského paláce, který do té doby obývali společně s Williamem a Kate. V červnu vévoda a vévodkyně ze Sussexu, jak zní titul Harryho a Meghan, oznámili, že se chystají založit vlastní nadaci. Charitativní činnost by tak mohli organizovat nezávisle na Williamovi a Kate.

Meghan, která byla před loňskou svatbou s Harrym herečkou známou ze seriálu Kravaťáci, v pořadu ITV řekla, že pro ni bylo těžké přizpůsobit se nové roli v královské rodině. Na tlak, kterému čelí ze strany bulvárních médií, prý nebyla připravena. Po seznámení s Harrym byla šťastná, britští přátelé ji však varovali, že by se za něj neměla vdávat, protože britský bulvár jí zničí život. Těžké podle ní bylo kvůli intenzivnímu zájmu bulváru i těhotenství a nyní mateřství.

„Abych byla naprosto upřímná, už dlouho říkám H – tak mu totiž přezdívám –, že nestačí jen něco přežívat, to není smyslem života. Musíte vzkvétat. Musíte být šťastný,“ zdůraznila. „Nikdy jsem si nemyslela, že to bude jednoduché,“ řekla Meghan s odkazem na tlak bulvárních médií. „Ale myslela jsem si, že to bude spravedlivé,“ dodala.

Na otázku, zda se princ Harry neobává, že by jeho žena mohla čelit stejnému tlaku jako jeho matka, princezna Diana, odpověděl: „Udělám vše, abych ochránil svou rodinu. A já teď mám rodinu, kterou musím chránit.“ Harryho matka zahynula v roce 1997 při autonehodě v Paříži. Řidič vozu, ve kterém jela s tehdejším přítelem Dodim al-Fayedem, narazil do mostního pilíře, když se snažil uniknout bulvárním fotografům.



Na začátku října podala Meghan žalobu na britský bulvární list Mail on Sunday, který zveřejnil její soukromý dopis. Vnuk královny Alžběty II. tehdy uvedl, že se jeho manželka stala „další z obětí britského bulvárního tisku, který se pouští do kampaní proti jednotlivcům, aniž by uvažoval o tom, jaké to bude mít následky“.

VIDEO: Dokument ITV - Harry a Meghan - An African Journey: