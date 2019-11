Harry a Meghan letos odpískali Vánoce s Williamem, Kate i královnou

„Po posledních dvojích Vánocích v Sandringhamu, stráví Jejich královské Výsosti tento rok jako nová rodina s matkou vévodkyně Dorií Raglandovou. Toto rozhodnutí je v souladu s precedentem dříve stanoveným ostatními členy královské rodiny a podporuje ho i Její Výsost královna. Z bezpečnostních důvodů nebudeme v tuto chvíli poskytovat další podrobnosti o jejich plánech,“ stojí v prohlášení mluvčího paláce.

Původně se plánovalo, že Harry a Meghan budou v Den díkuvzdání v USA s Meghaninou matkou a na Vánoce přijedou do Sandringhamu. Byly by to pro jejich syna Archieho, který se narodil letos v květnu, první Vánoce v kruhu královské rodiny.

„Potřebují nějaký čas mimo rodinu, aby si dobili baterky a rozhodli se, co budou dělat příští rok,“ cituje deník The Sun zdroj blízký princi a vévodkyni.

Princ Harry za pětatřicet let života vynechal Vánoce v Sandringhamu jedinkrát. V roce 2012 sloužil v Afghánistánu a vojenské nasazení mu neumožnilo vrátit se na svátky do Spojeného království.

Princ William s manželkou Kate budou o vánočních svátcích v Sandringhamu spolu s dětmi Georgem, Charlotte a Louisem.

Vánoce na panství Sandringham mohou trávit s královnou a nejbližšími příbuznými vždy jen manželky a manželé členů rodiny. Alžběta II. ale v případě Harryho a jeho tehdejší snoubenky Meghan Markle udělala výjimku a pozvala ji na Vánoce už v roce 2017. Teprve pět měsíců po svátcích se americká herečka stala Harryho manželkou, a tedy členkou rodiny.