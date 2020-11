Vévodkyně Meghan letos v létě potratila. Přiznáním chce pomoci ostatním

10:39

Vévodkyně ze Sussexu Meghan (39) letos v červenci přišla o miminko. Manželka britského prince Harryho (36) to uvedla pro americký list The New York Times. Přiznáním chce pomoci dalším lidem, kteří něčím takovým prošli.