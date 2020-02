Harry před bankéři přiznal terapie. Za vystoupení mu zřejmě zaplatili

Prince Harryho na pódiu uvedla jeho manželka Meghan, která předtím krátce promluvila o lásce k manželovi. Podle webu Page Six vévoda ze Sussexu mluvil o tom, jak poslední tři roky chodil na terapie, aby překonal trauma po smrti své matky princezny Diany, která zahynula při autonehodě v Paříži v roce 1997. Harrymu v té době bylo třináct let.

„Mluvil o tom, jak ho události z dětství ovlivnily a že mluvil s odborníkem na duševní zdraví. Harry se zmínil i o „megxitu“ a řekl, že i když to pro něj a Meghan bylo velmi těžké, nelitují rozhodnutí odstoupit ze svých královských rolí, protože chtějí chránit svou rodinu. Harry nechce, aby Meghan a jejich syn Archie procházeli tím, co zažil jako dítě,“ cituje svůj zdroj Page Six.

Po projevu se britský princ s manželkou účastnili soukromé večeře s vybranými účastníky summitu. Na akci byli ze známých tváří například miliardář Bob Kraft, přítel zpěvačky Jennifer Lopezové baseballista Alex Rodriguez nebo basketbalová legenda Magic Johnson.

Podle Reuters není jasné, zda vnuk královny Alžběty II. za vystoupení na soukromé akci dostal zaplaceno. Britský list Daily Mail ovšem píše, že vévoda s manželkou mohli inkasovat od 500 tisíc až do jednoho milionu dolarů. Informaci zatím nekomentoval Buckinghamský palác ani JP Morgan.

Harry a Meghan před měsícem oznámili, že se vzdávají svých královských povinností, že budou trávit víc času v Severní Americe a že se chtějí postavit na vlastní nohy. Na základě dohody s předními členy královské rodiny, platné od jara, už nebudou dostávat peníze z britských veřejných prostředků.

Princ s manželkou a synem po odchodu z Británie pobývají hlavně v Kanadě. Momentálně se ovšem zdržují v USA. Podle magazínu Hello! královští manželé dostali nabídku předávat cenu za nejlepší film na letošních Oscarech, které budou 10. února v Los Angeles. I když si prý pozvání cení, nabídku odmítli.