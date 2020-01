Princ Harry se po svatbě změnil, ne všichni tomu úplně rozumí, říká Forejt

Co říkáte na výsledek rokování královny ohledně odchodu Harryho a Meghan?

K žádnému posunu prakticky nedošlo. Její Veličenstvo královna minulý týden vyjádřila podporu přání svého vnuka a jeho manželky s tím, že pověřila královský dvůr, aby připravili možnosti, které jsou nasnadě. Sama královna už tehdy upozornila na to, že to může trvat delší dobu, než očekávají i samotní žadatelé Harry a Meghan, která bude zapotřebí pro takzvaný tranzit. Aby to bylo v souladu se všemi tužbami i pravidly, aby to nezpůsobovalo problémy jak jim, tak královské rodině. Od té doby se nestalo nic jiného. Ať už se uvnitř zámku Sandrigham dojednalo cokoliv, veřejnost byla informována stále o tom samém.

Dá se schůzka označit za výhru Harryho a Meghan, že dostali svolení odejít z rodiny?

Nedostali zelenou, aby mohli odejít z královské rodiny, protože královna v tom prohlášení jasně píše, že preferuje, aby její vnuk s manželkou zůstali plnohodnotnými členy, tedy na plný úvazek. Dala jasně najevo, že s tímto krokem obecně nesouhlasí, má s tím určitý problém.

Královna jen oznámila, že rodina zahájila konstruktivní diskuzi. Když mluví o rodině, má na mysli prince Charlese, prince Williama a prince Harryho. Ona tomu setkání předsedala. Nebyl přítomen princ Philip, který je hlavou rodiny. Může to být známka toho, že se na svého vnuka poměrně zlobí, situaci považuje za problematickou a sám radši zůstává stranou.

Jak vnímáte to, že královna v prohlášení vévodu a vévodkyni ze Sussexu oslovuje křestními jmény a ne titulem?

To prohlášení samotné poměrně dost zkoumají britští komentátoři. Někteří se pozastavují právě nad tím, že královna oproti tradici a zavedeným pořádkům mluví o svém vnukovi a jeho manželce křestními jmény, neužívá tituly, které se užívají běžně. To někteří považují za náznak toho, že princ s chotí přijdou o titul vévody a vévodkyně ze Sussexu. Tady to je podle mě o touze najít v každém náznaku něco, co by mohlo být fantastické.

Domnívám se, že královna tím atypickým prohlášením dala jasně najevo, že není jen hlava státu, ale i matka a babička, a snaží se svému vnukovi, který patří k jejím oblíbeným, nějakým způsobem pomoci. To ovšem neznamená, že by s jeho krokem souhlasila. Naopak. Je z jeho kroku silně zklamaná. O tom se ví a myslím, že si to i princ Harry musel vyslechnout na jednání.

Královna se opravdu snažila dát tomu prohlášení notu, která ukazovala něco soukromého, ochranitelského, zjemňujícího, ale současně rezonujícího, ale dost odlišného od jiných prohlášení.

Mohlo rozhodnutí mladšího z britských princů poškodit jeho dobrý vztah s Alžbětou II.?

Královna měla dobrý vztah se svým vnukem, kterého znala před svatbou. Princ Harry se i podle lidí v jeho okolí po svatbě jistým způsobem změnil. O tom hovoří i komentátoři, kteří se kolem královské rodiny pohybují dlouhodobě. Upozorňují na to, že u něj došlo ke změně, které ne všichni úplně rozumí. Třeba Hugo Vickers, jenž je jedním čelních biografů členů královské rodiny a má kontakty na královský dvůr, zná prince od dětství a podle jeho názoru jde o vliv Harryho manželky. Ta ho odvádí od pozice, kterou zastával doposud, a mění Harryho z toho veselého mladého muže, kterého měli Britové rádi, v muže, který evidentně není příliš šťastný.

Poškodí to reputaci prince Harryho, který platil mezi nejoblíbenější členy královské rodiny?

Princ Harry v očích Britů dospívá. Doposud ho omlouvali, i když to byly excesy dospívajícího mladíka jako alkohol, lechtivé fotografie. Dokonce to zvedlo vlnu sympatií, že je to mladý muž a nedělá nic jiného než jeho vrstevníci. Omlouvali ho, i když se objevil na večírku, kde měl uniformu a na rukávu svastiku.

Ať udělal cokoliv, vždy se našla nějaká omluva a řeklo se, to je přece Harry, ten hodný princ, zrzavý klučina, syn princezny Diany, a dívejme se na něj trochu shovívavě. Mluvíme totiž o člověku, který ztratil ve velmi mladém věku matku. Tehdy celá Británie přirozeně sledovala jeho i jeho bratra. Absence matky, na které byli oba závislí, se v jeho životě nějak projevit musela.

Domnívám se, že to, co se teď děje, bude znamenat zásadní změnu v životě vévody ze Sussexu v tom smyslu, že veřejnost již nebude nadále tolerovat a tak velkoryse omlouvat případná pochybení. I on bude čelit jisté kritice.

Princ William a princ Harry (Londýn, 30. srpna 2017)

Jaký je nyní vztah mezi princem William a princem Harrym?

William a Harry jsou bratři, a každý je jiný. V královské rodině bývá zvykem, že na toho, který je následníkem trůnu a budoucím panovníkem, jsou kladeny větší nároky. Tak to bylo i v případě prince Charlese a jeho sourozenců v 60. a 70. letech. William a Harry jsou si velmi blízcí i kvůli ztrátě matky v roce 1997.

William sebe a svou rodinu prezentuje jako perfektní, až by člověk řekl, že je tak perfektní, že je obava, aby to vydrželo. On je ovšem velice pečlivý, na rozdíl od Harryho není tak emoční. Dokáže emoce víc držet pod kontrolou. Drží se hesla dvakrát měř, jednou řež. Dokáže být stratégem, což bych u prince Harryho spíš nepředpokládal. William si je vědom odpovědnosti, která je na jeho bedrech.

Možná v této chvíli nechápe chování svého bratra. Oba dva jsou důstojníky armády. Věděli, že vojenský dril jim může pomoci překonat různé potíže královského života. Součástí toho drilu je pochopitelně nevystavovat královskou rodinu jakémukoliv neblahému překvapení, které by mohlo vyústit v něco vážného.

Zajímavá je ale jedna věc. Určitě jste si všimli, že Kate i Meghan se snaží své děti fotit samy. V případě Archieho Harrisona, který se narodil loni v květnu, zatím nikdo neviděl snímek s bratranci Georgem a Louisem nebo sestřenicí Charlotte. Považoval bych to za normální, když se jedná o rodiny dvou bratrů, kteří žijí v jedné zemi a potkávají se při plnění královských povinností. Dokážu si představit, že by to určitě potěšilo média i veřejnost. Tento snímek ovšem neexistuje. Zřejmě proto, že ty děti možná už nikdy nebyly spolu, nebo nebyla vůle ten snímek pořídit.

Vévodkyně Meghan a princ Harry (26. října 2018)

Harry a Meghan se kvůli nezávislosti vzdali části peněz z veřejných zdrojů, princ Charles je pravděpodobně bude dál podporovat. Říká se, že by mohli napsat knihu, přednášet za peníze. Co všechno by podle vás mohli dělat?

Tipy reportérů, že by Harry dělal reklamu na sportovní oblečení a vedle toho Meghan na kosmetiku, považuji za úsměvné. To se snad proboha nestane. Pole, kde můžou vydělávat, je poměrně široké. Objevil se i nápad, že by princ Harry mohl být jmenován generálním guvernérem Kanady. Nevím, kdo je autorem toho nápadu, ale není to úplně mimo možnosti. V minulosti třetí syn královny Viktorie, princ Artur, vévoda z Connaughtu a Strathearnu, byl pět let v této funkci. Předtím ji vykonával i jeden ze zeťů královny Viktorie. Ovšem to by asi vyžadovalo roli v královské rodině na plný úvazek.

Hovoří se také o tom, že Kanada je jen přechodnou záležitostí a že princ s manželkou chtějí rozvinout své působení nebo byznys v Los Angeles. Někteří ale dodávají dovětek, že to bude až po skončení Donalda Trumpa ve funkci prezidenta. Ovšem nevím, odkud to média mají a kde to ověřovala. Zatím to všechno jsou divoké spekulace.

Jak se podle vás cítí samotní Harry a Meghan?

Mluví se o tom, že se cítí opuštění, zrazení, nepochopení, že nejsou šťastní. Podle mě to jasně ukazuje, jak dalece se dostali od královské reality. Pokud si připadají ublížení a že jsou atakovaní, neuvědomují si, že právě oni nabili ty zbraně těm, kteří na ně momentálně míří. Jestli toto nechápe vévodkyně, tak zřejmě z důvodu absence zkušeností v královské rodině. Pokud toto vědomí a chápání chybí jejímu manželovi, je to něco, co bych nikdy nečekal, protože tuto reálii královského života zná velmi dobře.