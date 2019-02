Je to moje?! žertoval princ Harry na adresu těhotné vévodkyně Meghan

Během návštěvy marockého království se Harry a Meghan před pár dny zastavili také ve vzdělávacím centru NGO Education For All ve městě Asni. Když jedna z učitelek vévodkyni ze Sussexu gratulovala k požehnanému stavu, otočil se na ně princ Harry se slovy: „Ona je těhotná? A je to moje?!“

Smějící se Meghan se otočila na svého chotě, položila mu ruku na záda a prohlásila: „Překvapení.“

Princ Harry svůj smysl pro humor předvedl v minulosti už vícekrát. Například v roce 2016 při natáčení pozvánky na paralympiádu válečných veteránů Invictus Games do scénky přizval i svou královskou babičku Alžbětu II. Utahovali si spolu z výzvy tehdejšího amerického prezidenta Baracka Obamy s manželkou.

Když v další upoutávce na hry Harry oznámil, že sportovní akce se v roce 2018 uskuteční v australském Sydney, opět si neodpustil malý vtípek. Během jásotu zástupců australských sportovců mu „zavolala“ zpěvačka Kylie Minogue, která mu přislíbila účast na hrách.

VIDEO: Královna a princ se vysmáli „výhrůžce“ Obamových Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

V roce 2013, když se narodil jeho synovec princ George, si Harry dělal legraci ze svého bratra prince Williama. „Je fantastické mít přírůstek do rodiny. Jen doufám, že můj bratr ví, jak drahá jsem chůva,“ prohlásil Harry.

VIDEO: Princ Harry volal se zpěvačkou Kylie Minogue Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Před sedmi lety zase princ Harry během návštěvy Jamajky předvedl své taneční dovednosti a doběhl běžce Usaina Bolta. O rok později svůj taneční talent ukázal také během návštěvy Jižní Afriky.