Je to komplikované, odchod zabere čas, řekla královna o Harrym a Meghan

Buckinghamský palác v reakci na rozhodnutí Harryho a Meghan uvedl, že se jedná o komplikovanou záležitost a jednání s vévodou a vévodkyní jsou v počáteční fázi.



„Chápeme jejich touhu po odlišném přístupu, ale toto jsou komplikované záležitosti a jednání o nich zabere určitý čas,“ stojí v prohlášení vydaném ve jménu královny Alžběty II.



Harry a Meghan se chtějí vzdát své role v královské rodině a začít pracovat, aby se stali finančně nezávislými. Svůj čas hodlají dělit mezi Británii a Severní Ameriku. Nadále ale budou ctít závazky vůči královně a organizacím, nad kterými převzali patronát. K rozhodnutí dospěli po „mnoha měsících úvah a interních diskuzí“.

To, že budou trávit čas v Británii i v Severní Americe, Harrymu a Meghan podle prohlášení umožní vychovávat syna Archieho tak, „aby si vážil královské tradice, do které se narodil“, zároveň jim ale umožní soustředit se na „novou kapitolu“. Její součástí má být i „nový charitativní subjekt“.



Princ Harry je šestým a jeho syn Archie sedmým v pořadí následnictví na britský trůn. Britský bulvár za jeho rozhodnutím vidí hlavně jeho manželku Meghan, která podle novinářů může i za napjaté vztahy mezi Harrym a jeho bratrem Williamem.

Nejnovější královská kauza je na titulních stránkách všech celostátních britských deníků a pro většinu je zprávou číslo jedna i přes dramatické dění na Blízkém východě či očekávané historické hlasování o brexitu. Na odchod Británie z Evropské unie nicméně se svým titulkem „Megxit“ odkazuje bulvární deník The Sun. Stejnou slovní hříčku s částí jména vévodkyně ze Sussexu použil i americký list New York Post.

The Times vývoj hodnotí jako druhou ránu pro Buckinghamský palác v rychlém sledu, neboť ani dva měsíce neuplynuly od předchozího nebývalého prohlášení člena královské rodiny. Královnin syn Princ Andrew na konci listopadu oznámil ústup z veřejného života po „katastrofálním“ televizním interview ohledně svých vazeb na někdejšího amerického finančníka a odsouzeného sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina.

Zdroje z královské rodiny britským novinářům sdělily, že Harry a Meghan ostatní členy na své oznámení nepřipravili. Jejich krok prý příbuzné „zranil a zklamal“. Podle zvláštní zpravodajky bulvárního listu Daily Mail Rebeccy Englishové Buckinghamský palác kvůli počínání vévody a vévodkyně ze Sussexu „zuří“.



„Je to ohromující, je to historické, v moderních dějinách to nemá obdoby,“ uvedl zpravodaj BBC Jonny Dymond, který se věnuje britské monarchii. Zároveň ale podle něj bylo „vcelku zjevné“, že velká část královských povinností byla Harrymu a Meghan proti srsti. Stejně udivující jako samotné prohlášení mladého páru je prý to, že Buckinghamský palác neskrývá svůj nesouhlas s jejich záměrem.

Královna Alžběta II., vévodkyně Meghan, princ Harry, princ William a vévodkyně Kate (Londýn, 10. července 2018)

O bezprecedentním vývoji mluvil i Dymondův předchůdce u BBC Peter Hunt. „Neumím si vybavit žádný případ z minulosti, kdy by (členové monarchie) vytahovali své spory na veřejnost,“ řekl.

Podle někdejšího královnina mluvčího Dickieho Arbitera se teprve ukáže, jak přesně hodlají Harry a Meghan svůj plán uskutečnit. „Je to logistická noční můra,“ uvedl, přičemž zmínil možné problémy se zajišťováním bezpečnosti královského páru. Zpravodaj BBC Dymond napsal, že po středečním oznámení vyvstalo mnohem více otázek než odpovědí. „Jaká bude jejich nová role? Kde budou bydlet a kdo to bude platit? Jaký bude jejich vztah se zbytkem královské rodiny?“ tázal se.

V roce 2017, tedy ještě před svatbou s Meghan, princ Harry prohlásil, že nikdo v královské rodině netouží vládnout. Členové královské rodiny však udělají vše pro blaho lidu a až nadejde čas, splní si své povinnosti, protože musí.

Pochlubil se také, že se snaží podílet na modernizaci britské monarchie, ale že nechce zničit kouzlo této instituce.



V létě se do bývalé americké herečky Meghan Markle pustil i šéf britské Strany pro brexit Nigel Farage. Na konferenci pravicových aktivistů v Austrálii prohlásil, že pokazila image prince, který se po předchozích přešlapech dostal do čela žebříčků popularity členů královské rodiny.

Meghan po porodu slavila narozeniny královny Alžběty II. (červenec 2019):