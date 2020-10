Rasové předsudky jsem si uvědomil až díky Meghan, říká princ Harry

„Neměl jsem nejmenší tušení, s mou výchovou a vzděláním, co jsou to skryté předsudky. Vůbec jsem netušil, že něco takového existuje,“ uvedl princ Harry.

„A pak, jakkoliv je to smutné říci, mi trvalo mnoho a mnoho let, než jsem si to uvědomil, obzvláště když se na den nebo na týden vcítím do mé manželky,“ dodal vévoda ze Sussexu. Meghanina matka Doria Raglandová je černoška, její otec Thomas Markle běloch.

Princ Harry letos překvapivě oznámil, že se vzdává královských titulů, a i s rodinou přesídlil do Spojených států. Jedním z důvodů jeho odchodu byly i problémy, které měli manželé s britskými bulvárními médii. V minulosti je obviňovali mimo jiné z toho, že jsou vůči Meghan rasistická.

Princ Philip, královna Alžběta II., Doria Raglandová, princ Harry, vévodkyně Meghan a jejich syn Archie Harrison Mountbatten-Windsor (Windsor, 8. května 2019)

Problematika rasismu a boje proti němu se tento rok dostala do popředí po smrti amerického černocha George Floyda, který zemřel při zatýkání policií. Událost ve Spojených státech, ale i globálně rozpoutala demonstrace proti policejní brutalitě a systémovému rasismu.

I o těchto tématech se s princem Harrym bavil Hutchinson, který v Británii i mimo ni proslul díky fotografii z demonstrace proti rasismu a policejnímu násilí, na které odnáší do bezpečí zraněného bělocha. Na protestu v Londýně se tehdy strhla potyčka, když se k poklidné demonstraci připletli příznivci pravicového extremismu.

