Harry jde na kobereček ke královně. Budou řešit budoucnost, titul i peníze

Na krizové schůzce by se mělo rozhodnout, co bude s královniným vnukem a jeho chotí dál. Jestli jim zůstanou tituly, zda mohou využívat privilegia vyplývající z postavení v královské rodině, místo jejich pobytu a další náležitosti spojené s jejich odchodem z královské rodiny.

Princ Harry s Meghan minulý týden oznámili, že nechtějí vystupovat jako „přední“ členové královské rodiny. Plánují dělit svůj čas mezi Británii a Severní Ameriku a hodlají být finančně nezávislí. Předpokládá se, že vévoda a vévodkyně ze Sussexu, kteří se nyní věnují pouze charitativní činnosti, budou muset své případné výdělky mimo Británii danit.

Britská média informovala, že ještě loni princ Harry „dohodil práci“ své manželce, bývalé americké herečce. Na londýnské premiéře filmu Lví král princ šéfům studia Disney připomněl, že Meghan kdysi namlouvala dokumenty. Podle magazínu The Hollywood Reporter vévodkyně podepsala se studiem spolupráci na jejich nový projekt. Místo finanční odměny ovšem požádala o příspěvek pro charitativní organizaci Elephants Without Borders věnující se slonům.

Bývalý hradní protokolář Jindřich Forejt v rozhovoru pro iDNES.cz přiznal, že má trochu obavy z toho, jaký způsob výdělku by si princ Harry a jeho manželka mohli vybrat.

Princ Harry a vévodkyně Meghan na obálce New York Post (New York, 9. ledna 2020)

„Tady vzniká dojem, ale nemusí to tak být, že vévoda a vévodkyně mohou v budoucnu navštěvovat konference, kde vystupují nejrůznější celebrity, a tato vystoupení jsou honorována. Je to podle mě špatná cesta. Královskou rodinu to může přivést do svízelné situace, když se její členové objeví uprostřed byznysu, přičemž by měli být nad tím,“ řekl Forejt.

Princ Harry je šestým a jeho syn Archie sedmým v pořadí následnictví na britský trůn. Britský bulvár za jeho rozhodnutím vidí hlavně jeho manželku Meghan, která podle novinářů může i za napjaté vztahy mezi Harrym a jeho bratrem Williamem.