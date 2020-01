Tato „rebelie“ je už příliš, hodnotí Forejt odchod Harryho a Meghan z rodiny

Co rozhodnutí prince Harryho a jeho manželky Meghan znamená pro britskou královskou rodinu?

Mění se jejich role, ale ne postavení. Pořadí v nástupnictví na trůn i titul jim zůstávají, s čímž se pojí i nárok na ochranku, nebo využívání rezidencí. To prohlášení působí jako kulisa nějakého představení.

Pro královskou rodinu je to určitě nepříjemné. Harry a Meghan oznámili, že odstupují, a použili spojení „step back“, pár dní poté, co princ Andrew kvůli skandálu s miliardářem Epsteinem a následně nešťastnému interview odešel neplánovaně do předčasného důchodu. Také použil spojení „step back“, stejně jako jeho otec princ Philip, který se stáhl z veřejného života v roce 2017, ovšem to bylo kvůli věku.