Harry odletěl za Meghan do Kanady, William vzpomínal na Afriku i Dianu

Slavnostního večera v Buckinghamském paláci se účastnili i premiér Boris Johnson, princezna Anna a hrabě z Wessexu Edward s manželkou Sophií. Princ William v proslovu zmínil svůj vřelý vztah k Africe.

„Africký kontinent má v mém srdci speciální místo. Krátce po smrti naší matky tam můj otec vzal mě a mého bratra. A když jsem se rozhodoval, kde požádat Catherine o ruku, nebyla lepší možnost než Keňa, kde jsem poklekl na koleno,“ prohlásil William a rozesmál přítomné hosty.

Princ, který je patronem Královské africké společnosti, dodal, že by v budoucnu rád s manželkou i třemi dětmi navštívil další země Afriky, kterou s Kate milují.

Zatímco se starší z britských princů vyznával z lásky k africkému kontinentu a užíval si premiéru coby hostitel, jeho mladší bratr se sportovní taškou přes rameno a dvěma osobními strážci přiletěl v noci z pondělí na úterý do kanadského Vancouveru.

Harry chce v Kanadě začít nový život s manželkou Meghan a synem Archiem. Zatím není jasné, kde budou žít, čím se budou živit a kdo jim bude jako členům královské rodiny platit ochranku. Jisté je jen to, že od jara nebudou disponovat titulem.



Rozhodnutí opustit role předních členů královské rodiny a finančně se osamostatnit oznámili mladí manželé tento měsíc a šokovali tak všechny, včetně královny Alžběty II. Ta posléze svolala „krizový královský summit“ a minulý týden Buckinghamský palác oznámil, že Harry a Meghan přijdou o titul Jejich královské Výsosti, ač vévodou a vévodkyní ze Sussexu zůstanou. Nebudou už též placeni z veřejných prostředků a přestanou plnit pracovní povinnosti plynoucí z příslušnosti ke královské rodině. Mohou však pokračovat v soukromých charitativních aktivitách.

Princ Harry po příletu do Kanady (Victoria, 20. ledna 2020)

Pětatřicetiletý Harry v neděli nicméně vyjádřil nad novou situaci lítost. „Jsem velmi smutný z toho, že to takto dopadlo. Spojené království je můj domov a místo, které miluji. To se nikdy nezmění. Doufali jsme, že budeme dál sloužit královně, Společenství a mým armádním spolkům bez veřejného financování. Bohužel to nebylo možné,“ dodal Harry. Rozhodnutím, které oznámili začátkem ledna, chtěli s Meghan hlavně získat větší soukromí.

Harry odletěl do Vancouveru poté, co se v pondělí ještě setkal s britským premiérem Borisem Johnsonem a zúčastnil se v Londýně britsko-afrického summitu. S manželkou Meghan chtějí nyní podle britských médií svůj čas dělit mezi Británii a Kanadu, ač většinu roku zřejmě stráví v Kanadě. Zatím není známo, kde budou žít. Spekuluje se mimo jiné o Vancouveru či Torontu.

Princ William, vévodkyně Kate, britský premiér Boris Johnson a někteří členové královské rodiny na investičním summitu Velké Británie a států Afriky v Buckinghamském paláci (Londýn, 20. ledna 2020)

Pro Toronto hovoří fakt, že tam Meghan dříve nějaký čas žila, když ještě jako americká herečka točila televizní seriál Kravaťáci. V Torontu také žije její blízká přítelkyně Jessica Mulroneyová, která Meghan občas hlídá syna. Tato módní návrhářka je provdána za televizního moderátora Bena Mulroneye, syna někdejšího kanadského premiéra.

Další spekulace, které zajímají zejména daňové poplatníky, se vedou o to, kdo ponese náklady na bezpečnostní opatření života Harryho rodiny v Kanadě. Podle britského bulvárního deníku Daily Mail nedávno kanadský premiér Justin Trudeau uvedl, že se o tom zatím nejednalo.

„Jsem si jistý, že o tom budou velmi horké diskuze mezi kanadskou a britskou vládou,“ řekl o víkendu BBC expert na královské finance David McClure.

Podle kanadských médií je mínění v zemi rozděleno v názoru na to, že si Harry a Meghan vybrali Kanadu za druhý domov. Podle jednoho z nedávných průzkumů by většina Kanaďanů chtěla Harryho jako generálního guvernéra, tedy zástupce britské královny. Jiný průzkum však ukázal, že vítáni moc nejsou a že většina Kanaďanů nechce platit výdaje na zajištění jejich bezpečnosti.