Princ Harry se vrátil do Británie na pohřeb dědečka, karanténu nestihne

Vévoda ze Sussexu se do Británie vrátil poprvé od rozhodnutí vzdát se spolu manželkou Meghan královských povinností a odstěhovat se do Spojených států. V neděli odpoledne na něj na letišti Heathrow čekali členové ochranky, kteří ho převezli do Kensingtonského paláce.



Princ Harry nebude mít čas na to, aby po návratu ukončil desetidenní karanténu, epidemiologické předpisy v Británii však dovolují dočasné opuštění izolace při výjimečných událostech, mezi které je zařazena i účast na pohřbu.

Britská média spekulují, zda členové královské rodiny využijí této příležitosti k usmíření. Například německá DPA napsala, že není jisté, zda „roztaje doba ledová“, která zavládla poté, co si Harry a Meghan v televizním rozhovoru s Oprah Winfreyovou stěžovali na nedostatek ohleduplnosti a rasistické poznámky v rodině.



Princ Philip, manžel britské královny Alžběty II., zemřel 9. dubna ráno ve věku 99. let v zámku Windsor. Ještě za života chtěl, aby byl jeho pohřeb bez ceremonií a „zbytečných cavyků“. Poslední přání se mu splní i s ohledem na opatření v souvislosti s koronavirovou pandemií.

9. dubna 2021

Vévoda z Edinburghu nebude mít státní pohřeb a rakev s jeho tělem nebude veřejně vystavená. V souladu s tradicí i jeho přáními se bude konat v kapli svatého Jiří na hradě Windsoru. Obřadu bude v sobotu 17. dubna v 15:00 (v 16:00 SELČ) předcházet celostátní minuta ticha.



Královský palác rovněž uvedl, že počet truchlících bude omezen na třicet, oproti původním plánovaným 800 lidem. Královna rozhodla, že do pohřbu bude v Británii platit osmidenní státní smutek. Britský premiér Boris Johnson oznámil, že na pohřeb nepůjde, aby umožnil účast co největšímu počtu členů královské rodiny.

Bohoslužba se bude konat v souladu s restrikcemi zavedenými kvůli šíření nemoci covid-19. V souvislosti s tím se očekává, že členové královské rodiny, včetně panovnice, budou mít na obličeji nasazené ochranné prostředky.

Posledním místem vévodova odpočinku se stane windsorská královská hrobka, předtím bude jeho tělo uloženo v londýnském Svatojakubského paláci.

Fotbalisté West Hamu a Leicesteru uctili před začátkem zápasu památku zesnulého prince Philipa.

V katedrále v Canterbury se v neděli konala pietní vzpomínka za prince Philipa. Bohoslužbu vedl canterburský arcibiskup Justin Welby, který má příští sobotu celebrovat také princův pohřeb v kapli svatého Jiří na hradu Windsor.

„Je to velká ztráta. Myslím, že bych to řekl tak, že jsme ztratili téměř dědečka národa,“ řekl novinářům po bohoslužbě princ Andrew, druhorozený syn královského páru. Svého otce přitom označil za „pozoruhodného muže“.

Celá královská rodina se podle Andrewa semkla kolem jeho 94leté matky. Dodal, že královna ztrátu, která „zanechala velké prázdno v jejím životě“, nese důstojně.

Podle prince Edwarda bylo úmrtí prince Philipa pro všechny šokem. „I když na to člověk měl být vzhledem k okolnostem připraven, stále nás to všechny velmi šokovalo a snažíme se s tím postupně vyrovnat,“ řekl.

O odchodu zesnulého manžela královny promluvila jeho snacha Sophie, vévodkyně z Wessexu. „Odešel v klidu a smířený. Bylo to, jako by ho někdo vzal za ruku a pomalu odvedl. Tak by si to přál asi každý z nás. Myslím, že je to vždy mnohem jednodušší pro člověka, který odchází, než pro ty, které tu po sobě zanechá,“ řekla.