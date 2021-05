Harry promluvil o vztahu Diany s Al Fayedem, drogách a plačící Meghan

Princ Harry v pořadu The Me You Can’t See (Já, které nemůžete vidět) přiznal, že pořád úplně nezpracoval některá traumata. Z pohřbu princezny Diany mu například utkvěl v paměti zvuk koňských kopyt, která slyšel, když jako dvanáctiletý kráčel s dědečkem, strýcem, bratrem a otcem za rakví matky. Nechápal, proč to musí podstoupit a místo truchlení v soukromí být vystaven zraku davů lidí.

„Bylo to, jako bych byl mimo své tělo, jen procházel a dělal, co se ode mě očekávalo, a ukázal jen desetinu emocí, které všichni předváděli,“ řekl. Vadilo mu, že na rozdíl od něj lidé, kteří Dianu ani neznali, mohli tyto emoce projevit.

Trauma ze ztráty matky ho ještě pořád pronásleduje. V souvislosti s tím zmínil i Dianin vztah s egyptským miliardářem Dodim Al Fayedem, který zahynul s princeznou v Paříži v roce 1997 při tragické autonehodě.

„Moji matku pronásledovali až k smrti, když měla vztah s někým, kdo nebyl bílý, a podívejte se, co se stalo. Chcete mluvit o opakování historie? Nepřestanou, dokud nezemře,“ prohlásil princ Harry s narážkou na pronásledování jeho manželky Meghan, která je míšenka a často se do ní navážel bulvár.



I kvůli strachu ze ztráty další ženy svého života souhlasil na popud Meghan, že vyhledá odbornou pomoc. Když se totiž v minulosti obrátil na královskou rodinu a třeba jim naznačil, že má potíže, nepřišla žádná reakce. Případně princ Charles Harrymu a jeho staršímu bratrovi Williamovi říkával: „Když to tak bylo pro mě, tak to tak bude i pro vás.“

Jako dítě cítil bezmoc, když ho s Dianou pronásledovali fotografové a jeho matka pak plakala v autě. Aby se vyrovnal s psychickými problémy, dost pil a zkoušel drogy. Nejhorší období bylo podle něj mezi jeho 28 a 32 lety. Už mnohem dřív ho ovšem přepadaly záchvaty paniky a úzkosti. Pořád trochu vyšiluje, když vidí kamery.

„Byl jsem tak naštvaný na to, co se jí stalo a skutečnost, že vůbec neexistovala spravedlnost... stejní lidé, kteří ji pronásledovali v tunelu, ji fotili, jak umírá na zadním sedadle toho auta,“ řekl. „Když slyším cvakání a vidím blesky fotoaparátů, vře ve mě krev. Rozčiluje mě to. Vrací mě zpátky k tomu, co se stalo mé mámě, co jsem zažil jako dítě.“

Charles Spencer, princ William, princ Harry a princ Charles na pohřbu princezny Diany (Londýn, 6. září 1997)

Dokonce i nyní, ve věku 36 let, při návratu do Londýna z USA, když v dubnu přiletěl na pohřeb dědečka Philipa, cítil napětí a připadal si jako lovená zvěř. Musel proto využít dovedností naučených na terapiích, na které začal docházet před čtyřmi lety.

Princ také prozradil, že jeho těhotná manželka proplakala den předtím, než se v březnu odvysílal jejich rozhovor s Oprah Winfreyovou. Meghan tam mimo jiné mluvila o myšlenkách na sebevraždu, jednoho člena královské rodiny nepřímo obvinila z rasismu a zmínila potíže se začleněním do rodiny. Vévodkyni ze Sussexu podle jejího manžela vadila štvavá kampaň v britských médiích.

