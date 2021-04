Harry a Meghan prozradili, o čem bude jejich první dokument pro Netflix

Princ Harry jako bývalý profesionální voják založil v roce 2014 sportovní hry pro postižené válečné veterány. Invictus Games jsou obdobou paralympiády, ale soutěží v ní jen bývalí profesionální vojáci. Právě o těchto hrách vznikla nová série pro Netflix.

Dokument dostal pracovní název Heart of Invictus a bude sledovat vojáky připravující se na závody v Haagu. V Nizozemsku se má další ročník konat v roce 2022. Původně měly být hry už loni a Harry pro ně nahrál duet se zpěvákem Jonem Bon Jovim. Kvůli koronavirové pandemii ale museli konání odložit.

„Od prvních her Invictus Games v roce 2014 jsme věděli, že každý závodící přispěje svým výjimečným způsobem k mozaice odolnosti, odhodlání a řešení. Ten seriál poskytne lidem po celém světě pohled do dojemných a povzbuzujících příběhů těchto závodníků na jejich cestě do Nizozemska, kam zamíří příští rok,“ uvedl Harry v oficiálním prohlášení.

Princ Harry s jedním z atletů před začátkem Invictus Games (Toronto, 22. září 2017)

V dokumentu se před kamerou bude často objevovat také samotný princ Harry. Režie se ujme Orlando von Einsiedel a hlavní výkonnou producentkou bude Joanna Natasegarová.



Název her Invictus Games, u jejichž vzniku se princ Harry inspiroval podobnou akcí ze Spojených států Warrior Games, pochází z latinského invictus, což v překladu znamená „neporažený“. Součástí klání jsou nejrůznější sporty. Zranění vojenští veteráni hrají například basketbal na vozících nebo volejbal vsedě.



30. dubna 2016

Poprvé se hry konaly v roce 2014 v londýnském Olympijském parku. Slavnostního zahájení se účastnili britský premiér David Cameron, princ Harry, jeho bratr William a otec Charles s manželkou Camillou. Akci tehdy podpořila videovzkazem i Michelle Obamová.



Druhý ročník se uskutečnil v roce 2016 ve sportovním areálu ESPN Wide World of Sports v Disneylandu v Orlandu na Floridě. Do propagace se zapojili tehdejší americký prezident Barack Obama s manželkou Michelle i Harryho babička, britská královna Alžběta II., která s vnukem natočila vtipnou upoutávku.

4. května 2016

O rok později se hry konaly v Kanadě a Harrymu s upoutávkou pomohl tamní premiér Justin Trudeau. Právě v Torontu se britský princ Harry a americká herečka Meghan Markle poprvé ukázali na veřejnosti ruku v ruce.

Na čtvrtém ročníku her, s jejíchž propagací princi pomohla zpěvačka Kylie Minogue, v roce 2018 v Austrálii Meghan dělala Harrymu doprovod už coby manželka.