Princ Harry vtipkuje v televizi o rodině, královna povzbuzuje národ

Princ Harry pobavil diváky v nejnovějším dílu oblíbeného pořadu Jamese Cordena. Moderátor tentokrát nevyzvedl svého hosta v tradičním vozu. Ulicemi Los Angeles, kam se Harry s manželkou Meghan a synem Archiem přestěhovali, se oba muži projeli v dvoupatrovém vyhlídkovém autobusu.

V průběhu cesty zavolali také Meghan. „Můžeš být princeznou z Bel Air,“ zavtipkoval Corden z místa natáčení oblíbeného seriálu s Willem Smithem, The Fresh Prince of Bel-Air. „To je úžasné. Ale myslím, že stěhování už máme dost. Hazi, jak probíhá tvé tour po LA?,“ zeptala se svého manžela Meghan a prozradila tak princovu přezdívku.

V průběhu rozhovoru se diváci dozvěděli také první slovo, které vyslovil malý princ Archie a které znělo „krokodýl“. Cordena pobavil také vánoční dárek od královny Alžběty II. Malý princ Archie, který oslaví 6. května své druhé narozeniny, od ní dostal pod stromeček vaflovač.

„Můj syn má tu nejúžasnější osobnost. Už spojuje dvě tři slova dohromady, zpívá písničky,“ popsal princ Harry s tím, že královna dodala vaflovač na přání Meghan, která v něm nyní často připravuje synkovi jeho oblíbenou snídani.

VIDEO: Odpoledne s Jamesem Cordenem a princem Harrym:

Princ Harry se vyjádřil také k odchodu od královské rodiny. „Víš, jaký dokáže být britský tisk. Ničilo to mé psychické zdraví. Bylo to toxické prostředí. Jako manžel a otec jsem se rozhodl odtamtud dostat mou rodinu. Nikdy úplně neodejdu a vždy budu toho všeho součástí. Celý můj život sloužím veřejnosti. Ať jsem kdekoliv na světě, budu stále dělat to samé,“ vysvětlil s tím, že s členy královské rodinou je v kontaktu prostřednictvím videohovorů.



„Babička i dědeček dobře vědí, jak si takto volat. Už jsme to několikrát dělali. Viděli Archieho, jak běhá kolem a tak. Děda, místo aby zmáčkl tlačítko opustit místnost, vždycky raději jednoduše zaklapne laptop,“ směje se princ.

Prozradil také, jak moc má společného realita se zobrazením královské rodiny a jejích členů v hojně diskutovaném seriálu Koruna. „Je to fikce založená na realitě. Samozřejmě to neodpovídá naprosto přesně a do detailů realitě. Ale dá vám to alespoň částečnou představu o tom, jak to funguje. A je doufám zřetelné, že služba veřejnosti je vždy nadřazena rodině i všemu ostatnímu,“ řekl princ.

Na Valentýna s manželkou oznámili, že čekají druhé dítě. Druhý potomek Harryho a Meghan bude osmý v pořadí nástupnictví na britský trůn po svém bratrovi a odsune Harryho strýce, prince Andrewa na devátou příčku. Pro královnu Alžbětu II. to bude desáté pravnouče.

Královna povzbuzuje národ k očkování

Zatímco Harry vtipkoval v pořadu Jamese Cordena, britská královna uklidňuje lid v době pandemie. V novém videu nabádá k očkování a nesobeckosti.



VIDEO: Alžběta II. promluvila o nutnosti očkování proti covidu 19:

Alžběta II. vyzvala spoluobčany, aby se nechali očkovat proti covidu-19. Je to podle ní rychlé, bezbolestné a ti, kdo váhají, by měli především myslet na ostatní. Alžbětu, které je 94 let, i jejího 99letého manžela prince Philipa naočkoval první dávkou vakcíny rodinný lékař již v lednu.



„Když jste očkovaní, máte pocit jistoty, že jste chránění, což považuji za velmi důležité. Navíc jsem osobně zjistila, že to vůbec nebolí. Bylo to velmi rychlé a dostala jsem množství dopisů od lidí, které velmi překvapilo, jak snadné bylo nechat se očkovat,“ uvedla královna Alžběta ve videu.

Zhruba sedmašedesátimilionová Británie už naočkovala první dávkou vakcíny téměř 18,7 milionu obyvatel, druhou dávku dostalo 700 tisíc lidí. Britský náměstek pro očkování tento týden uvedl, že 11 až 15 procent Britů s očkováním stále váhá, nejčastěji se jedná o příslušníky etnických menšin nebo zastánce konspiračních teorií, připomíná Reuters. Očkovací kampaň podpořily i známé osobnosti, například zpěvák Elton John nebo herec Michael Caine.