Rusové tvrdí, že napálili prince Harryho. Vydávali se za aktivistku Gretu

Dva telefonáty s princem Harrym komici údajně pořídili na konci roku 2019 a letos 22. ledna. Princ byl v té době spolu s manželkou Meghan a synem Archiem v sídle na ostrově Vancouver.



Ruská dvojice zveřejnila hovory na internetu a doplnila je klipem, v němž na otázky odpovídá komiksová verze Harryho. Královský palác ani samotný princ se k tomu nevyjádřili. „Můžete mi říkat, jak chcete, Harry je v pohodě,“ říká ve videu princ falešné aktivistce Gretě, která si není jistá, jak ho má oslovovat. „Můžu vás ujistit, že manželství s princem nebo princeznou není, jak se zdá,“ dodal.

Komici se ptali na rozhodnutí vévody a vévodkyně ze Sussexu odejít z královské rodiny. Princ Harry se nejdřív ošíval a podle něj by si o tom mohli s Gretou promluvit jindy. Nakonec řekl, že někdy správné rozhodnutí není jednoduché. „Toto rozhodnutí určitě nebylo snadné, ale bylo správné pro naši rodinu, abych mohl ochránit svého syna. Myslím, že na celém světě je spousta lidí, kteří se s námi dokážou ztotožnit a respektují nás v tom, že jsme dali přednost rodině. Ale jo, je to ošidné rozhodnutí, ovšem začneme nový život,“ prohlásil princ.

Coby Gretin otec Svante se pak ruští komici zeptali na to, zda je život civilisty horší než život člena královské rodiny. „Ach ne, myslím, že mnohem lepší,“ pohotově odpověděl Harry a začal se chichotat. „Zapomínáte, že jsem byl deset let vojákem, takže jsem mnohem normálnější, než by moje rodina dokázala uvěřit. Tím, že jsme teď v jiném postavení, máme možnost říkat a dělat věci, které bychom jinak nesměli.“

Princ Harry falešnou Gretu upozornil, že není pravda vše, co se o něm a Meghan napsalo. Královna ho nezbavila šlechtických titulů, jen ho požádala, aby tituly s manželkou nepoužívali k zisku peněz, což prý nikdy neudělají.

Diplomaticky se vyhnul otázkám, které se týkaly skandálu jeho strýce prince Andrewa. Podle Harryho, ať cokoli udělal nebo neudělal, jeho a Meghan se to netýká.

O americkém prezidentovi Donaldu Trumpovi se nevyjádřil zrovna pozitivně, britského premiéra Borise Johnsona podpořil. Princ Harry podle videa také prohlásil, že věří v mladší generaci. „Bohužel je svět dnes veden velmi zvrhlými lidmi, takže lidé jako vy a mladší generace jsou těmi, kteří udělají ve světě všechny změny,“ míní princ, jenž v rozhovoru obšírně rozebírá to, čím se s manželkou chtějí v oblasti charity v budoucnosti zabývat.

Podle listu Daily Mail Kuzněcov a Stoljarov v minulosti napálili kandidáta na amerického prezidenta Bernieho Sanderse, když se také vydávali za Gretu Thunbergovou. Předtím byl terčem jejich vtípků zpěvák Elton John, kterému volali a vydávali se za ruského prezidenta Vladimira Putina.