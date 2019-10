Jako bych se díval do zrcadla, vtipkoval princ Harry s Edem Sheeranem

Když zpěvák zazvoní na zvonek, zazní píseň God Save the Queen. Harry pak Eda pozve dovnitř a debatují nad problémy, které je trápí.

„Pro mě je toto téma, o kterém se dostatečně nemluví. Myslím, že lidé na celém světě skutečně trpí,“ říká princ a zpěváka nabádá, že by coby umělec měl palčivé otázky vyjádřit písničkou.

„To je přesně to, co se snažím dělat. Lidé nechápou, jaké to je být jako my. Kvůli vtipům a úšklebkům. Mám pocit, že nastal čas, abychom se postavili a řekli, že už to nebudeme akceptovat. Jsme zrzci a budeme bojovat,“ řekl Sheeran.

Když se mladší z britských princů zarazí, vyjde najevo, že si zpěvák špatně vysvětlil pozvání. S Harrym neměli řešit problémy lidí se zrzavými vlasy, ale měli upozornit na Světový den duševního zdraví. Sheeran pak nenápadně v notebooku smaže nadpis Spojenectví Zrzků.

sussexroyal (Instagram) VIDEO: Video @sussexroyal 10. 10. 2019 8:57 Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu To se mi líbí Komentáře

Vedle popisku vtipného videa pak stojí seriózní sdělení, kterým slavní zrzci vyzývají lidi, aby v případě duševních potíží netrpěli v tichosti. Měli by se o své pocity podělit s ostatními a nebát se požádat o pomoc.

Princ Harry se problematice duševního zdraví věnuje dlouhodobě a zabýval se jím například i v charitativní organizaci Heads Together, kde spolupracoval s bratrem Williamem a jeho ženou Kate.

Ed Sheeran v létě přiznal, že již osm let trpí sociální fóbií a ve chvílích, kdy je kolem něj větší množství lidí, bojuje se silnými úzkostmi. „Nemám rád, když je kolem mě velké množství lidí. Což je celkem ironie, protože na svých koncertech hraji mnohdy pro desetitisíce fanoušků. Občas mám kvůli tomu až klaustrofobické stavy,“ řekl.

„S úzkostmi v mnoha podobách bojuji doslova každý den. Na tom, aby se to zlepšilo, pracuji už osm let. Snažím se občas odtrhnout od reality. Zbavit se na čas svého mobilu a nekontrolovat dvakrát denně e-maily. Došlo to tak daleko, že jsem dokonce přetrhal pouta s většinou svých přátel. Nechal jsem si jen ty, u kterých mám pocit, že jim mohu stoprocentně věřit,“ přiznal.