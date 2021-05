Princ Harry: Žil jsem jako v zoo. Podívejte, co to udělalo s mou matkou

„Jaké to je být členem královské rodiny? Přirovnal bych to k něčemu mezi Truman Show a životem v zoologické zahradě,“ řekl princ Harry v podcastu herce Daxe Shepharda.



O tom, že se vzdá svých povinností, uvažoval už přibližně ve svých dvaceti letech, kdy se jen těžko smiřoval s neustálými zákazy a příkazy. „Nechtěl jsem to dělat a nechtěl jsem v tom žít. Podívejte se, co to udělalo s mou matkou a jak skončila,“ řekl syn princezny Diany.

„Říkal jsem si, jak vůbec budu moci mít jednou rodinu a manželku, když vím, že to celé se bude opakovat? Nahlédl jsem za oponu, znám dobře celý ten byznys model a vím, jak to funguje. A také moc dobře vím, že nechci být součástí něčeho takového,“ vysvětluje Harry.



Během rozhovoru prozradil, že po přestěhování do Kalifornie má s manželkou Meghan a synem Archiem mnohem více svobody. „Mohu vzít Archieho třeba na sedačku na kole a jít se projet. Dříve by něco takového vůbec nepřicházelo v úvahu,“ řekl.



„Až díky Meghan jsem začal chodit na terapie, kde jsem si vše naplno uvědomil. Okamžitě poznala, že nejsem šťastný. Spousta věcí, které se děly celý můj život, byla naprosto mimo mou kontrolu. Cítil jsem kvůli tomu velký vztek, vařila se ve mně krev. Po terapiích to bylo, jako bych po letech vystrčil hlavu z písku,“ popisuje Harry s tím, že nejhorší bezmoc cítil ve třech životních situacích.



„Naprosto bezmocný jsem byl například ve chvíli, kdy jsem seděl s mou matkou na zadní sedačce auta a byli jsme pronásledováni paparazzi fotografy. Tu samou obrovskou bezmoc jsem cítil i v bojovém vrtulníku Apache v Afghánistánu a potřetí při tom, co se dělo kolem mé manželky. Opravdu to bolelo,“ řekl Harry.

Vévoda a vévodkyně ze Sussexu mají syna Archieho, který letos oslavil druhé narozeniny. Odstěhovali se do Kalifornie, aby tam mohli vést nezávislejší život. Navázali spolupráci se společnostmi jako Netflix, Spotify a Apple. Letos by se jim mělo narodit druhé dítě, holčička.



Princezna Diana, princ Harry a princ William (Palma de Mallorca, 9. srpna 1987)

Rok poté, co se britský princ Harry s manželkou Meghan vzdali svých povinností a práv v královské rodině, se londýnské muzeum voskových figurín Madame Tussauds rozhodlo jejich postavy přestěhovat od představitelů britské monarchie do části věnované hollywoodským celebritám.



„Figuríny Harryho a Meghan jsme přemístili do části věnované celebritám, abychom připomněli jejich přestěhování z Frogmoru do Hollywoodu,“ uvedlo muzeum. Frogmore Cottage bylo sídlo Harryho a Meghan v Británii. Voskové figuríny vévody a vévodkyně ze Sussexu mají na sobě stejné oblečení jako v den, kdy oznámili zasnoubení.