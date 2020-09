Stella je to nejvíc, co v životě mám, říká o dceři Forejt z MasterChefa

„Když jsem poprvé četl text písničky Stella, zarazil jsem se. Strnule jsem seděl, úplně mě to dostalo. Ta slova a ten pocit z toho, bylo to úplně kouzelné. Sedl jsem si z toho na zadek,“ popisuje Přemek Forejt v živém pořadu Mixxxer na ÓČKU.



Písnička s názvem Stella vznikla původně jako legrace, vysvětlil její autor Petr Harazim. „Kluci z naší kapely Nebe mají v Havířově jazzový klub. Já jsem tam měl talk show, na které byl jako první host právě Přemek. Když jsem si připravoval otázky a hledal ve starších rozhovorech, zjistil jsem, že tenhle kuchař miluje muziku. Využil jsem toho tedy a napsal jsem mu song s tím, že si ho tam zazpíváme,“ vysvětluje muzikant Petr Harazin.

Stello, podobáš se palačince, máš hebké tváře a oči asi po mamince. A po tátovi miluješ krupici a cukroví, zpívá Přemek Forejt v písničce Stella. „Stellinka je to nejvíc, co v životě mám. Díky kapele Nebe za to, že mi splnila sen. Písnička i klip se mi moc líbí, je tak akorát citlivej. Natáčení bylo pro Stellinku trochu náročné, ale zvládla to skvěle a byla úplně přirozená,“ říká šéfkuchař luxusní restaurace Entrée v Olomouci. Jeho prvním tetováním z mnoha, které si nechal udělat, bylo právě jméno dcery.

Kariéru muzikanta prý Forejt nezvažuje, i když ho muzika hodně baví a inspiruje. „Učím se doma trochu hrát na kytaru podle videí na internetu. Chtěl bych se v tom zdokonalit, ale hudebník rozhodně nejsem,“ směje se Forejt.

Během rozhovoru na ÓČKU prozradil i to, jak moc je podle něj těžké neprozradit svému okolí jméno vítěze předtáčené show MasterChef Česko. „Myslím si, že jsem jako člověk docela ukecaný. Ale tohle je věc, kterou jsem opravdu nikdy nikomu neprozradil. A zkoušel to ode mne zjistit popravdě snad každý, koho znám. Kdybych to prozradil, platil bych vysokou pokutu,“ dodává šéfkuchař.

VIDEO: Nebe - Stella feat. Přemek Forejt: