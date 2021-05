Slzy i vtípky. Přátelé po letech přemítají, jak skončily jejich postavy

Speciál Přátel nemá scénář. V nové ukázce je například vidět, jak šestice herců hraje vědomostní soutěž s otázkami o seriálu, padají známé hlášky nebo všichni vzpomínají na natáčení. Šestice herců – Jennifer Anistonová, Courteney Coxová,Lisa Kudrowová, Matt LeBlanc, Matthew Perry a David Schwimmer – se přitom opět ocitne v hale číslo 24 (Stage 24), kde se Přátelé deset let točili. Herečky nemohou udržet slzy a herci vtipkují.



Každý si také představil, co asi dělá jeho postava nyní. Rachel, která milovala módu, by podle Jennifer Anistonové založila vlastní oděvní značku. „Byla by to nějaká malá franšíza. Jako Nili Lotan. A žila bych v New Yorku na Upper East Side,“ prohlásila herečka.

„Vždycky jsem si myslela, že Monica by v něčem soutěžila s ostatními matkami a snažila se je překonat. Například na školním blešáku. Myslím, že by byla fakt otravná. Byla by v čele SRPŠ nebo tak něco,“ míní Courteney Coxová.

Lisa Kudrowová je přesvědčená, že Phoebe žije v Connecticutu s Mikem a jejich dětmi a stará se o umělecký program ve škole. Navíc pořád obhajuje své děti, protože jsou jiné, stejně jako byla ona.

Podle Matthewa Perryho by byl Chandler skvělý otec a psal by úžasné komedie. Fanoušci na sociálních sítích si po zveřejnění ukázky dělají o herce starost. Je málomluvný a má také problémy s artikulací. Ovšem pořád vtipně glosuje, stejně jako kdysi jeho postava. Když Matt LeBlanc řekl, že Joey by si nespíš otevřel řetězec obchodů se sendviči, Perry prohlásil: „A všechny by snědl.“

Podle Davida Schwimmera, který hrál paleontologa Rosse, by jeho postava investovala do Joeyho obchodu a přišla by tak o spoustu úspor pro své děti.

„Sendvičový obchod s dinosaury. Bronto-burgry,“ dodal Matt LeBlanc alias Joey.

Ve „slezině“ Přátel po víc než patnácti letech bude spousta hostů, jako jsou například bývalý fotbalista David Beckham, zpěvák Justin Bieber, zpěvačka Lady Gaga, herec Kit Harington, známý ze seriálu Hra o trůny, nebo pákistánská aktivistka a držitelka Nobelovy ceny za mír Malála Júsufzajová. Nechybí ani Reese Witherspoonová, která hrála Rachelinu sestru Jill, Tom Selleck alias Moničin bývalý přítel Richard a Maggie Wheelerová, tedy Chandlerova bývalka Janice.

Poslední díl seriálu o osudech Rachel, Moniky, Phoebe, Joeyeho, Chandlera a Rosse měl premiéru v květnu 2004. Vyvrcholení desáté série tehdy na stanici NBC sledovalo jen v Americe přes 52 milionů diváků. Se svými 236 epizodami byli Přátelé jedním z nejúspěšnějších televizních projektů z přelomu století.