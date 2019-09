Přátelé slaví 25 let. Newyorská parta ovlivnila životy milionů diváků

Poslední epizodu stanice NBC odvysílala v květnu 2004 a k televizím jen Americe přitáhla přes 52 milionů diváků. A přes pozdější časté spekulace o možném návratu to bylo naposledy, co se Přátelé v premiéře objevili.



Seriál - v originále Friends - se od svého prvního uvedení na obrazovky stal kulturním fenoménem. Skupina mladých Newyorčanů, která se zrodila v hlavách scénáristů Davida Cranea a Marty Kauffmanové, ovlivňovala účesy, oblékání i způsoby chování mnoha lidí.

Třeba sestřih Jennifer Anistonové, představitelky Rachel, kopírovaly ženy a dívky po celém světě. Vzorem se stalo také to, jak spolu šest kamarádů, zprvu dvacátníků bez závazků - a časem i s nimi - v Přátelích žije.

Seriál se měl původně jmenovat Insomnia Cafe a Crane s Kauffmanovou jej vymysleli na základě vlastních zkušeností, na přelomu 70. a 80. let totiž jako čerství absolventi vysoké školy začali žít právě v New Yorku. Oba scenáristé měli za sebou práci na úspěšném sitkomu Snílek, který se vysílal od roku 1990, když v prosinci 1993 přišli s první verzí námětu. Tu dopracovali do podoby, kterou znají miliony diváků. A už při psaní pilotního dílu se třeba zrodil vztah mezi Rachel a Rossem.

David Schwimmer, představitel paleontologa Rosse, byl také prvním, kterého si autoři vybrali, až postupně přibylo zbylých pět. Každý ze šestice měl za sebou jen menší role před kamerou, například Matthew Perry (Chandler) se mihl v Beverly Hills 90210, Courtney Coxová (Monica) hrála mimo jiné v jedné epizodě seriálu To je vražda, napsala. Úspěch Přátel ale všechny rychle zařadil mezi největší hvězdy showbyznysu.



Když natáčení v roce 1994 začínalo, brali herci 22.500 dolarů za díl, s rostoucí popularitou i zisky studia se odměna postupně zvýšila. V deváté a desáté sezóně si tak každý z herců, kteří o honorářích vyjednávali společně, přišel už na milion dolarů za epizodu. A televizi se to stále vyplatilo, inzerenti totiž byli ochotní zaplatit za půlminutovou reklamu až dva miliony dolarů. Na druhou stranu ale byly honoráře jedním z důvodů, proč Přátelé po desáté sezóně skončili - ne ale tím nejdůležitějším.



Během let totiž herci i samotní hrdinové zestárli, před poslední epizodou s pořadovým číslem 236 už nebyli ani zdaleka tak bezstarostní, jako v září 1994, kdy celý seriál začínal. Když se Rachel ve finále snad definitivně vrátila k Rossovi, měly hlavní postavy na kontě několik svateb i rozvodů, narozených dětí a spousty milostných vztahů.

Po poslední epizodě Přátel - v České televizi odvysílané s půlročním zpožděním 29. prosince 2004 - se několikrát zdálo, že by se Monica, Rachel, Phoebe, Chandler, Ross a Joey mohli před kamerou opět sejít. Vždyť ve stejné době vysílaný a podobně vlivný seriál Sex ve městě (premiérově se vysílal v letech 1998 až 2004) se dočkal dokonce dvou celovečerních verzí. Naděje fanoušků ale před šesti roky nejspíš definitivně ukončila sama Marta Kauffmanová.

