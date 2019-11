Ross, Rachel, Monica, Chandler, Phoebe a Joey se vrátí. Má to však háček

Šestice herců David Schwimmer (Ross), Jennifer Anistonová (Rachel), Courteney Coxová (Monica), Matthew Perry (Chandler), Lisa Kudrowová (Phoebe) i Matt LeBlanc (Joey) spolu s producenty Davidem Cranem a Martou Kauffmanovou vymýšlejí nový televizní projekt pro HBO Max. Neupřesnili, zda půjde o film, pokračování seriálu nebo úplně novou věc.

Některé z hvězd Přátel přitom v minulosti prohlásily, že si nedovedou představit pokračování seriálu, protože by mohly zklamat fanoušky.

Podle magazínu The Hollywood Reporter po konečném odsouhlasení podmínek a samotné realizace bude nejtěžší skloubit program jednotlivých herců, kteří se věnují vlastním projektům.

Jennifer Anistonová před pár dny v show Ellen DeGeneresové přiznala, že s kolegy na něčem pracují. „Jestli to bude pokračování? To ne. Byli bychom rádi, kdyby se něco udělalo, ale sami zatím nevíme, co by to mělo být. Takže něco zkoušíme, na něčem pracujeme,“ řekla.

Když se moderátorka z herečky snažila dostat nějaké podrobnosti, Anistonová mlžila a nakonec jen nevyloučila možnost, že by to mohl být přece jen film. „Ještě nevím! Nechci lidi zavádět,“ dodala.

Americký seriál Přátelé patřil k nejúspěšnějším televizním projektům vysílaným na přelomu století. Na obrazovkách se poprvé objevil 22. září 1994 a během deseti sezon se šestice hlavních protagonistů dokázala zapsat do srdcí diváků po celém světě.

Když natáčení v roce 1994 začínalo, brali herci 22 tisíc dolarů za díl, s rostoucí popularitou i zisky studia se odměna postupně zvýšila. V deváté a desáté sezoně si tak každý z herců, kteří o honorářích vyjednávali společně, přišel už na milion dolarů za epizodu. A televizi se to stále vyplatilo, inzerenti totiž byli ochotní zaplatit za půlminutovou reklamu až dva miliony dolarů. Na druhou stranu však byly honoráře jedním z důvodů, proč Přátelé po desáté sezoně skončili – ne však tím nejdůležitějším.

Poslední epizodu stanice NBC odvysílala v květnu 2004 a k televizím jen ve Spojených státech přitáhla přes 52 milionů diváků.