VIDEO: Zdraví, lásku, pohyb a spokojenost se sebou, přejí známé tváře

Herečka Hana Vagnerová

Do nového roku bych popřála to, co mně nejvíce chybí, na co jsem se nejvíce zaměřila a je pro mě podstatné. Abychom si jeden druhého více vážili, že můžeme být s kamarády, rodinou. Abychom byli na sebe milí a užívali si každého dne, protože to není samozřejmost.

Zpěvák Michal Malátný

Milí diváci, posluchači a čtenáři. Přeji vám hodně štěstí a zdraví do nového roku! Mějte se krásně!



Herečka Veronika Arichteva

Přeji vám, abyste svátky prožili v klidu, pohodě a ve zdraví s nejbližšími lidmi, které máte rádi a kteří mají rádi vás. Do nového roku samozřejmě přeji jenom to nejlepší a ať se každý máme tak, jak si zasloužíme.



Vítězové StarDance Veronika Khek Kubařová a Dominik Vodička

Vážení čtenáři a diváci. Přejeme vám všechno nejlepší do nového roku, hodně zdraví, štěstí, lásky, pohybu a tance!

Snowboardistka Eva Samková

Přeji klidné prožití vánočních i silvestrovských svátků a do nového roku, abyste byli co nejvíce spokojeni sami se sebou. Abyste si všechno užívali v poklidu a i přesto dokázali zastavit a uvědomit si, že se máte hezky.