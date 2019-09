Portmanová v šatech s hlubokým výstřihem předvedla plochý hrudník

Na losangeleskou premiéru filmu Lucy in the Sky dorazila herečka i se svými kolegy a vesele pózovala fotografům. Stylista, který ji zřejmě poradil výběr šatů, jí prokázal medvědí službu. Byla sice středem pozornosti, ale nebylo to kvůli sexy postavě.

Přiléhavé šaty měly výstřih skoro až k pupíku, ovšem herečka vypadala, jako by neměla žádné poprsí.

Portmanová hraje ve filmu astronautku, která po návratu z vesmírné mise přijde o srdce i rozum. Jejím kolegou je Jon Hamm, známý ze seriálu Mad Men.

Herečka, která se pravidelně umísťuje v žebříčcích nejkrásnějších žen, má na kontě desítky rolí. Už jako třináctiletá hrála po boku Jeana Rena ve filmu Léon. Mezi další její snímky patří Hvězdné války, Návrat do Cold Mountain, Na dotek, V jako Vendeta, Paříži, miluji Tě, New Yorku, miluji Tě!, Černá labuť, Goyovy přízraky či Thor.

Brunetka je vdaná za choreografa Benjamina Millepieda, s nímž má syna Alepha (8) a dceru Amalii (2).