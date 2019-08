Už jsme čtyři, pochlubila se fotkou z porodnice Petra Křivková-Svoboda

„Už jsme čtyři! Naše společné štěstí se jmenuje Eduard a pro nás i šikovnou starší ségru je tím nejroztomilejším chlapečkem na světě,“ napsala Petra Křivková-Svoboda na Instagramu.

„Narodil se 16. srpna v Nemocnici Na Bulovce a pro nás s tatínkem to byl nezapomenutelný zážitek. Právě manželovi patří moje největší poděkování. Jsi ta nejúžasnější podpora, kterou jsem si vůbec dokázala představit a už teď jsi ten nejlepší táta,“ dodala moderátorka.

Petra Křivková-Svoboda prozradila již v dubnu v rozhovoru pro iDNES.cz, že na sourozence se snad nejvíce těší její dcera Rachel, kterou má moderátorka z předchozího manželství.

„Ráchelka se účastní všech příprav. Na sourozence se moc těší a všechno ji zajímá. I já jsem měla mladšího bratra a pamatuji si, že jsem se na jeho narození moc těšila a že mě tehdy bavilo mamce pomáhat. Doufám, že to bude takové i u nás. Dceru nejvíce zajímá, jestli je miminko vzhůru, co zrovna dělá, co se u něj zrovna teď vyvíjí. Zkrátka prakticky všechno,“ řekla tehdy moderátorka.

S přítelem Ondřejem Křivkou se Petra Křivková-Svoboda seznámila v televizi, vzali se letos v květnu.