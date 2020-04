Roušky nabízí po Slovákové i česká pornoherečka. Lidé ji kritizují za poštovné

„Právě jsem spustila prodej roušek, které jsou vlastnoručně ušité ze stoprocentní bavlny. Objednávky pouze na mém instagramovém profilu. Cena 300 Kč. Odběr v Praze, či posílám po celé ČR,“ objevilo se koncem března na profilu české pornoherečky s uměleckým jménem Daisy Lee.

„Předem říkám, že mě nezajímají kecy od haters. Nikomu tyto roušky nenutím. Neříkám, kdybych rozprodávala nemocniční roušky tak jak někteří ostatní, ale já se snažím tohle vše zpestřit,“ vysvětluje v jednom z příspěvků Daisy Lee, vlastním jménem Karolína Urbanová.

„Samozřejmě na tom něco málo vydělám. Ale uvědomte si, že to stojí peníze a čas jak mě, tak i slečnu, co to šije. Když je možnost, tak proč toho nevyužít,“ dodává.

Oproti prodejcům, jako je například Nela Slováková, nenabízí Urbanová roušky s aktivním stříbrem a nemusí se proto prokazovat certifikátem. Někteří sledující české pornoherečky ji však v komentářích na sociálních sítích přesto kritizují.

Podle mnoha údajných zákaznic jim roušky přišly v průhledném obalu za 300 korun + poštovné 70 korun. Takto zabalené roušky přitom Česká pošta od 19. března doručuje po ČR zdarma. Poštovné je ovšem prominuto pouze v případě, že odesílatel roušky posílá zdarma bez požadavku o zaplacení adresátem.

„Jsi akorát blbka, která ještě k tomu podvádí českej stát. Přes poštu posíláš roušky a neplatíš poštovný, což ovšem můžeš jenom tehdy, když roušku posíláš zadarmo nebo jako dar. A ty se ještě opovažuješ je prodávat za tři stovky. Máš jediný štěstí, že je teď vlna hejtu okolo Slovákový. Ty jsi přitom ještě horší,“ píše jedna z uživatelek.



Karolína Urbanová na svém Instagramu ve středu v jenom z postů zveřejnila nově nabídku výprodeje. „Všechny roušky jsou odteď za 230 Kč + 70 Kč poštovné,“ napsala v příspěvku na svém druhém profilu, kde se věnuje jen prodeji roušek. U většiny fotografií na Instagramu, na kterých má pornoherečka roušku, vypnula raději kvůli případným dalším negativním reakcím možnost komentářů.

„To, že vypneš komentáře u fotky s rouškou, neznamená, že se ta rouška stane najednou stoprocentně bavlněnou. Tuhle roušku až někdo vyvaří v hrnci, tak se z těch reklamací poděláš, přemejšlej trochu,“ zní jeden z komentářů uživatelky pochybující o materiálu, ze kterého by rouška měla být podle uvedeného popisu vyrobena.



Byznys s rouškami a gely rozjela v březnu i vítězka reality show Hotel Paradise Nela Slováková. Dezinfekční gel o obsahu 100 mililitrů nabízí ve svém e-shopu za 543 korun, roušku pak za 289 korun. Nespokojené zákaznice rozebírají přístup prodejkyně Slovákové i své zkušenosti s nákupy na instagramovém profilu s nelichotivým názvem Hrabonela Hlena Lichvářová.

25. března 2020