Pokračování seriálu Sex ve městě bude i bez pana Božského

Zklamaní fanoušci se tak ptají, o čem tedy pokračování bude, když se Carrie a Božský ve filmu Sex ve městě v roce 2008 vzali?



Odpověď se zřejmě dozvědí až po odvysílání prvního z dílů obnovené série, která bude uváděna pod názvem And Just Like That (Prostě jen tak) a začne se natáčet na jaře.



„Já bych to nenazvala restart seriálu, nazvala bych to spíš další návštěva. Ráda bych totiž viděla, kam se postavy posunuly. Jsem zvědavá, protože se výrazně změnil svět od posledního filmu… technologie a sociální sítě,“ prohlásila představitelka Carrie Bradshawové Sarah Jessica Parkerová v prosinci při rozhovoru pro New York Post.



Za účast v desetidílném pokračování si Parkerová a její kolegyně Cynthia Nixonová (Miranda Hobbesová) a Kristin Davisová (Charlotte Yorková Goldenblattová) připíšou na účet milion dolarů za každý nový díl. Všechny tři se kromě herectví budou v projektu angažovat také jako výkonné producentky.

Představitelka Samanthy Kim Cattrallová v minulosti několikrát zopakovala, že se v pokračování, ať už seriálovém, nebo filmovém, nehodlá objevit. Důvodem byly mimo jiné i neshody s Parkerovou.

Tvůrci tak zvažují obsazení nových tváří, které by měly podpořit inkluzi a rozmanitost. V této souvislosti se mluví například o Caitlyn Jennerové, bývalém olympionikovi, který prodělal změnu pohlaví. Ve hře jsou i další možnosti.

„Uvedeme dvě nové postavy, silné a divoké barevné ženy, které pomohou představit show nové generaci diváků a přesněji odráží svět, ve kterém žijeme,“ odcitoval v lednu britský deník Daily Mail svůj zdroj.

Už v roce 2018 Sarah Jessica Parkerová připustila, že v seriálu hrály hlavně bílé herečky, což by jim nyní už zřejmě neprošlo. Také některá témata by podle ní musely řešit jiným způsobem.