Plíšková a Hrdlička: Jsme pořád stejně zamilovaní. Děti teď neplánujeme

„Naše svatba byla krásná. Už to bude rok, docela to běží. Nic se u nás nezměnilo, ani k horšímu, vše snad jen k lepšímu,“ říká Karolína Plíšková. „Na svatební den máme krásné vzpomínky. Půjdeme nejspíš na večeři do té samé restaurace, bude i nějaký ten dáreček k výročí,“ doplňuje tenistku její manžel a zároveň manažer Michal Hrdlička v rozhovoru pro pořad TOP STAR.

„Jsme pořád stejně zamilovaní, všechno nám klape. Na kurtu nám to jde a snažíme se jak se dá skloubit tenisový život s tím běžným. Máme toho oba hodně. Michal má dceru, náročnou práci, řeší všechno možné... Ale myslím, že se nám to daří,“ míní Karolína Plíšková.



Ta přijala po svatbě manželovo příjmení Hrdličková, v práci však stále používá kvůli marketingu své rodné příjmení Plíšková. „Hodně jsme to s Michalem rozebírali. V Česku by všichni asi věděli, o koho jde, v cizině však spíše ne. Dokud budu hrát aktivně tenis, zůstanu Plíškovou. A až poté si jméno asi změním,“ vysvětluje tenistka.

Zda budou i její děti jednou hrát tenis na profesionální úrovni, to si prý Karolína Plíšková musí ještě pořádně rozmyslet. „Vím, jaká je to psychická i fyzická dřina. A to i pro rodiče. Určitě však děti k tenisu budu vést,“ plánuje.

Její partner Michal Hrdlička přiznává, že na založení rodiny s manželkou v současné chvíli nepomýšlí. „Děti teď neplánujeme. Do budoucna ano. Jsme manželé, takže spolu samozřejmě řešíme společnou budoucnost a děti v těch plánech také pochopitelně figurují,“ říká.



„Přemýšlela jsem o tom, kdy tak plus mínus skončí moje kariéra, což bych chtěla stihnout do svých třiceti let. Teď je mi sedmadvacet. Takže dlouhé tři roky práce jsou ještě přede mnou. Pak uvidíme. Děti určitě jednou chci. Ale i po ukončení kariéry si chci dát chvilku volno a ne hned začít vstávat v noci k dětem,“ dodává tenistka.



Karolína Plíšková a Michal Hrdlička se vzali po dvou a půl letech vztahu během skromného svatebního obřadu v Monaku. O ruku požádal sportovní moderátor tenisovou hráčku v roce 2017 během Wimbledonu, kdy ozdobil její prsteníček obrovským diamantem.