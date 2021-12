Možná se jednou potkáme v Bohnicích, jak je to náročné, říká Vendula Pizingerová

Na podzim jste byla porotkyní na slavnostním večeru „Proměny roku“ programu The 1:1 Diet by CWP. Jak se vám večer líbil?

Slavnostní večer jsem si užila, bylo to fantastické! Plné emocí, příběhů se šťastným koncem a přátelských lidí, které obdivuju za jejich pevnou vůli. Těch osudů bylo opravdu hodně, já jsem si vybrala Míšu Grendárovou, která získala titul Držáka roku. Shodila 32 kilogramů, díky pravidelným kontrolám si drží postavu už pátým rokem a příběh, který za tím vším stojí, je prostě neskutečný. Až mě i mrzelo, že paní Míša nevyhrála celkově!

Vyzkoušela jsem, co se dalo. Sacharidové vlny, hubnutí v ketóze, přerušované půsty, zeleninové šťávy, tohleto, támhleto. Jednou jsem zhubla o 5 kilo víc, než jsem potřebovala. Vendula Pizingerová