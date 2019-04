Pippa Middletonová poprvé veřejně promluvila o synovi: Učí se plavat

Pippa je velkou milovnicí plavání a díky němu se ve formě udržovala i v pokročilém stádiu těhotenství, kdy jiný sport už praktikovat nemohla. Po konzultaci se svým lékařem začala plavat ihned po zjištění, že je v jiném stavu.

„Je to skvělá forma relaxace, když můžete chodit plavat každý den. Myslím, že je to to nejlepší, co pro tělo můžete udělat. Stejně jako pravidelná chůze. Plavat chodíme i s Arthurem. Syn začal chodit plavat už ve čtyřech měsících a hodně mu to pomohlo. Díky tomu si je teď ve vodě jistý a nebojí se,“ sdělila pro magazín Waitrose Kitchen.

„Díky plavání také krásně spí a podporuje to jeho správný vývoj. A navíc je to dobré i pro mě. Maminky se díky vodním hrátkám lépe dostanou zpět do formy,“ doplnila.

Pippa si nyní užívá poklidný život bez pozornosti médií, o kterou nestojí. V mateřství se prý našla a čas strávený se synem a manželem je pro ni prioritou.

Zároveň si ale najde čas sama na sebe. A nezapomíná ani na čas strávený jen s manželem. Podle ní je dobrý vztah s partnerem základem pro úspěšnou výchovu dětí.

Před dvěma lety se Pippa provdala za britského finančníka Jamese Matthewse v Englefieldu v hrabství Berkshire.