Partner bude skvělý táta, myslí si těhotná moderátorka Petra Svoboda

Jak to bude s vaší svatbou. Budete ji odkládat kvůli miminku?

Svatba? To se uvidí. To teď není priorita. Nyní se soustředíme na miminko. Neříkám, že bych se teď chtěla, nebo nechtěla vdávat. Ale spíš řešíme mé aktuální těhotenství.

Už máte dceru, ze které bude velká sestřička. Nebojíte se, že bude žárlit?

Nebojím, protože si myslím, že Ráchelka je do toho hrozně hezky začleněná. Do všech příprav a do všeho, co se děje. Na sourozence se moc těší a všechno ji zajímá. I já jsem měla mladšího bratra a pamatuji si, že jsem se na jeho narození moc těšila a že mě tehdy bavilo mamce pomáhat. Doufám, že to bude takové i u nás.

Co dceru nejvíc zajímá?

Jestli je miminko vzhůru, co zrovna dělá, co se u něj zrovna teď vyvíjí... Zkrátka prakticky všechno.

Zmínila jste svého bratra. Jaký jste měli vztah?

U sourozenců se moc nehraje na to, jestli je to dívka, nebo chlapec. Sourozenecké nešvary jsou všude. Mám i starší sestru a s tou jsme měly období, kdy jsme se i trochu praly. Ale teď máme moc hezký vztah. S mým bratrem, který je mladší, to bylo už od začátku v pohodě. Je ale pravda, že jsme se začali více bavit, až když jsme byli starší.

Jak se cítíte? Říká se, že těhotenství je nejhezčí období v životě ženy.

Samozřejmě tu hraje roli únava a nevolnosti. Ale co se mě týká, teď už mohu říci, že se cítím opravdu dobře.

Petra Svoboda a její dcera Rachel (2016)

Už znáte pohlaví dítěte?

Bude to chlapeček. Jméno však zatím nemám. Myslím, že si zatím každý něco hledáme. Finální rozhodnutí jsme ještě neudělali.

Bylo to vaše přání, mít syna a dceru?

Abych se přiznala, bylo mi to vážně jedno. Hlavně jsme chtěli mít zdravé miminko. Což se nám, jak se zdá, poštěstilo. To je pro mě to nejdůležitější.

A jak se těší partner? Myslíte si, že bude pomáhat?

Těší se moc a já si myslím, že z něj bude skvělý otec.