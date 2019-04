Nezáleží na tom, kolikátá manželka v pořadí jsem, říká Petra Rosolová

Manželka tenisty Lukáše Rosola Petra Rosolová se věnovala sportu na profesionální úrovni od svých pěti let. V osmnácti letech bohužel musela kariéru tenistky ukončit.

„Musela jsem přestat, protože jsem byla po dvou operacích. Tím, že mé tělo dostávalo odmalička takový záběr, přišly zdravotní problémy a už je nešlo řešit jinak než radikálně. Bohužel už pak nebyla možnost se vrátit zpátky,“ svěřila se Rosolová v rozhovoru pro TOP STAR magazín.

Svým oblíbeným kurtům u Stromovky vděčí Petra i za to, že se poprvé setkala s nynějším manželem, tenistou Tomášem Rosolem. „Úplně poprvé jsme se tam potkali před osmi lety. Já jsem tehdy byla opravdu hrozně mladá. Podívala jsem se na něj a říkala jsem si: ‚Jé, to je ten slavný tenista‘. Naše cesty se však spojily až o trochu později. V pravý čas a na pravém místě,“ vzpomíná Petra Rosolová.

Život s tenistou je prý těžký a dává pořádně zabrat. Ale jako manžela si Petra nemůže Lukáše vynachválit. I proto se rozhodla, že se jeho životnímu stylu podřídí a za prací bude cestovat společně s ním. „Občas jedeme někam třeba na měsíc nebo na pět týdnů a já jsem schopna se sbalit do dvaceti minut,“ říká.



Oba partneři si pro svůj životní den a uzavření manželství vybrali Maledivy, kde se v lednu 2018 tajně vzali. „Nevěděli to ani naše rodiny, takže to pro ně bylo velké překvapení. Myslím si však, že to bylo to nejrozumnější, co jsme mohli udělat. Všichni nám pak naštěstí odpustili,“ vzpomíná Rosolová.

Petra Rosolová je třetí ženou Lukáše Rosola. Tenista byl již dvakrát ženatý. Moderátorku Michaelu Ochotskou si vzal v létě 2015 na farmě Čapí hnízdo. Zasnoubili se už v roce 2013, ale svatbu odsunuli kvůli těhotenství. Moderátorka tehdy řekla, že svatba pro ni už není tak důležitá, ale do sňatku vstoupí hlavně kvůli synovi Andrému. Jeho první ženou byla atletka Denisa Ščerbová, kterou si vzal v listopadu 2008. Rozvedli se o tři roky později.



„S manželem je nám spolu dobře a jestli mám být třetí, první nebo desátá... Nikdy není záruka toho, že kdybych byla první, tak prožijeme společný život šťastně. Myslím si, že na tom, kolikátá jsem, v tomto případě opravdu nezáleží,“ dodává Petra Rosolová.

Mezi exmanžely Michaelou Ochotskou (34) a Lukášem Rosolem se na sociálních sítích nedávno rozpoutala ostrá výměna názorů. Vše odstartovalo, když si moderátorka postěžovala na těžký život samoživitelky. Tenistova současná manželka Petra jí ovšem vytkla, že od Rosola dostává dost peněz. Rosolová tvrdí, že Ochotská za posledních jedenadvacet měsíců dostala na výživném a na zajištění budoucích studií syna Andrého (4) více než dva miliony korun.

Do Ochotské se následně ostře pustil i bývalý manžel Lukáš Rosol. „V době, kdy paní Ochotská zůstala údajně sama a bez pomoci, vydávala jedno předběžné opatření za druhým, aby mi byl zakázán kontakt a styk se synem, a to bez jakéhokoliv důvodu. Posledních několik dlouhých měsíců o kontaktu s mým synem rozhodoval soud a zdlouhavé psaní právních zástupců.

Matka našeho syna investovala spoustu času taháním Andrého po doktorech, aby získala důkazy o tom, že jsem pro syna traumatem, fyzicky ho ohrožuji a podobně. Jsem šťastný, že mi povolaní lidé umožnili spravedlivě trávit čas se synem, a to za lidských podmínek, ne pouze pod diktaturou matky, která určí místo, čas a kontroluje to. André bude vždy součástí mé skvělé rodiny,“ napsal tehdy tenista na sociálních sítích.