Samota je někdy těžká. Lépe se zvládá, když se mi daří, říká Kvitová

„Ve sportu můžete najít kamarády a kamarádky, ale také to není jednoduché. Jsme přece konkurenti. Já dokážu povzbudit i někoho jiného a mít radost, že uspěl. Jen si musíte říct, že je to jenom sport, a musíte se nad to povznést,“ prohlásila Petra Kvitová s tím, že například s tenistkou Luckou Hradeckou ji pojí už dlouholeté přátelství.

Petru Kvitovou profesionální hráčky dlouhodobě řadí mezi ty nejoblíbenější. Proč tomu tak je, tenistka netuší.

„To by musel říct někdo jiný, ale jsem hodně přirozená v šatně i na kurtu. Vážím si toho, že to někdo o mně říká a že ostatní to tak vnímají. Snažím se chovat tak, jak mě vychovali rodiče – pozdravit, poděkovat, usmát se. To je to nejjednodušší, co se dá v životě udělat,“ míní.

Život každého vrcholového sportovce, přestože je většinu času s někým z týmu, je často spojený se samotou. Petra Kvitová přiznala, že někdy je to pro ni hodně těžké.

„Pořád mám věci sbalené v tašce, musím stále cestovat, jsem pořád na letišti, pořád na něco čekám. Mám sice kolem sebe tým, který je bezvadný a jsem ráda, že ho mám, ale víceméně jsem svým způsobem často sama. Nejsem většinou doma, a proto nemám čas tolik vídat své nejbližší, rodinu, kamarády. Někdy se to zvládá hůř, někdy líp. Lepší je to, když se mi daří. Jsem už ale zvyklá,“ přiznala.

Aby samotu překonala, musí si prý najít něco, co ji baví, když právě netrénuje a nehraje. „Já mám ráda seriály, pouštím si hudbu, někdy čtu knihy. Vypnu u věcí, u kterých se nemusí příliš přemýšlet,“ dodala.