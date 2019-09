Natáčet s dětmi je stres, říká hvězda komedie Přes prsty Petra Hřebíčková

Kvůli rolím volejbalistek v nové komedii Petra Kolečka Přes prsty musely herečky Petra Hřebíčková s Denisou Nesvačilovou chodit na volejbalové tréninky, aby na plátně působily věrohodně. „Zapracovat jsme musely i na své celkové fyzičce,“ přiznává Petra Hřebíčková v rozhovoru pro 5plus2.

Zažila jste někdy už náročnější přípravu na natáčení?

Je pravda, že tady byla asi největší. Snad bych to ale ani nenazývala slovem náročná, protože mě to hrozně bavilo a byla to pro mě skvělá motivace něco dělat.

Petr Kolečko v příběhu zdůrazňuje myšlenku, že mezi ženami neexistuje opravdové přátelství. Má pravdu?

Říká se to, ale podle mě se nedá něco takového tvrdit obecně. Já mám třeba nejlepší kamarádku, která se jmenuje Petra, a přátelíme se už třicet let. Myslím, že jsme si nikdy ani nelezly do zelí, protože vždycky jsme myslely hlavně na sebe navzájem. Sice dnes každá žijeme v jiném městě, ale pokaždé, když se setkáme, tak zjistíme, že si strašně chybíme. Takže podle mojí zkušenosti přátelství mezi ženami rozhodně existuje.

Když jste natáčela romantickou komedii Bezva ženská na krku, měla jste specifické podmínky s ohledem na to, že jste s sebou měla malého syna. Jak to probíhalo tentokrát, když už jste dvojnásobná maminka?

Při Bezva ženské jsem s sebou měla staršího syna, tentokrát byl se mnou jen ten mladší, takže podmínky v tomhle byly v podstatě stejné. Tedy s tím rozdílem, že doma na mě čekalo starší dítě, kterému jsem pak po natáčení musela vynahradit, že jsem s ním nebyla. Mít s sebou i jedno dítě je ale i tak náročné. Když jsem teď nedávno po dlouhé době natáčela bez dětí, uvědomila jsem si, jaká je to vlastně obrovská úleva. Nebo spíš jaký je to stres mít je tam s sebou. Sice se na to své dítě do karavanu těšíte, ale když pak zase musíte na plac a ono za vámi pláče, je to stresující. Zvláště když máte jako matka splašené hormony.

Máte už představu o nějakém novém projektu?

Mám teď před sebou mateřskou dovolenou a hodlám si ji naprosto užít. Takže teď nemám před sebou žádné pracovní plány. Možná jen jeden natáčecí den, a to je tak všechno.

Takže třeba dojde i na opožděnou dovolenou u moře?

Kdepak, toto všechno jsme si užili o prázdninách, kdy jsme byli dlouho v Řecku. Teď bude probíhat školka a budu vymýšlet nějaké jednodenní, maximálně dvoudenní výlety.

Synové se vám narodili relativně krátce po sobě, což by pro herečku mohlo znamenat vcelku dlouhou pauzu. Vám se ale podařilo i s dvěma malými dětmi kariéru nepřerušit.

Spíš je to tak, že díky mateřství jsem si dovolila opravdu si vybírat. Nedělám divadlo a nedělám žádné dlouhodobé seriály. Díky tomu mám čas a možnost – když se mi to poštěstí – natočit třeba film, což je pak mnohem víc vidět. Ono to tak sice vypadá, že jsem kariéru neomezila, ale pravda je, že pracuji mnohem mnohem méně, než jsem pracovala kdysi. Teď jsem opravdu hlavně doma. Akorát jednou za čas musím já a celá moje rodina zatnout zuby a měsíc vydržet. Ale zase mám pak za odměnu něco vyděláno a můžu být třeba půl roku doma, jako se chystám být právě teď.

Petra Hřebíčková Narodila se 20. září 1979 v Hodoníně. Vystudovala Obchodní akademii a činohru na JAMU v Brně. Za titulní roli Maryši v roce 2010 získala cenu Thálie. Známá je jak z filmů (Obsluhoval jsem anglického krále, Muži v naději, Bezva ženská na krku, Všechno nebo nic a další), tak z televizních seriálů (Přístav, Svatby v Benátkách, Ulice...). Nyní je k vidění spolu s Jiřím Langmajerem v hlavní roli v režijním debutu Petra Kolečka Přes prsty.