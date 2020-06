Čtvrtňa byl hodně progresivní, vzpomíná Černocká na soud s Českou televizí

Petra Černocká oslaví letos v listopadu 71. narozeniny. Stále vypadá velmi mladistvě a hádali byste jí nejspíš mnohem méně. „Nepřejídám se příliš, chodím dvakrát týdně cvičit a udržuji ducha četbou, kvalitními filmy a rozmluvami s duchaplnými kamarády,“ prozradila herečka v úvodu rozhovoru v pořadu Limuzína s Mírou Hejdou na ÓČKO STAR.

I po desítkách let je díky své legendární roli pro mnohé stále čarodějnicí Saxanou. „Proč to tak je? To je jednoduché. Protože jsem to nepřebila žádným větším trumfem,“ vysvětluje Černocká, která se kromě herectví a práce v rozhlasu věnuje velmi ráda také malování obrazů.

Celkově má k výtvarnictví silný vztah. „Mám auto polepené barevnými kytičkami. Můj manžel dbá na svoji důstojnost, takže má nějaké Volvo, ale v tom mém mě občas také vozí. Má smysl pro humor a baví ho, když na něj lidé koukají, jaký statný kudrnáč řídí to malé auto s kytkami. Také na koncerty a vystoupení jezdím s tímhle svým autíčkem, připadá mi, že lidé mě pak díky tomu mají i radši,“ popisuje Petra Černocká.

Herečka zavzpomínala během rozhovoru také na kauzu, kdy se soudila s televizí kvůli satirickému pořadu typu Česká soda s názvem Čtvrtníček, Šteindler a Vávra podvádějí. V tom se objevila v sestříhaných porno scénách v v jednom z videí s názvem Úsměvy Petry Černocké.

„Čtvrtňa byl tehdy ještě v letech, kdy byl hodně progresivní. Dneska hraje v různých seriálech víceméně pořád tu samou postavu. Já jsem tehdy o tom ani nějaký čas nevěděla. Byly to sestříhané scény z parodie na český seriál Nemocnice na kraji města z roku 1982 s názvem Zpěváci na kraji nemocnice. Přijela jsem tehdy zrovna z Ameriky s malou dcerou a sousedi mě hned upozornili, že se to vysílalo. Mnozí spolužáci ve škole si podle dcery také všimli. A jedna mazaná sousedka mi pak poradila, abych to dala k soudu,“ popisuje Petra Černocká.

Ta nakonec soud nad Českou televizí vyhrála. „U děl v archivu platilo a i ve smlouvě byla taková podmínka, že se to bude několikrát opakovaně vysílat, ale že by to někdo mohl parodovat a využít jen vystříhané části, to ne. Dali mi tehdy pár tisíc, ty jsem zas dala právníkovi a šla jsem domů,“ dodává herečka.