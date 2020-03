Chtěli jsme devět dětí, ale pět nám stačí, říká vítězka Peče celá země

Jak vám bylo v okamžiku, kdy vás vyhlásili vítězkou?

Byla jsem jako v transu, skoro nic si z toho nepamatuju, všichni jsme mleli z posledního. Nejsilnější okamžik z celé soutěže jsem už ale měla před vyhlašováním vítěze za sebou, když nám stopli čas na přípravu finálového dortu, podívaly jsme se na sebe s Pavlínkou a padly si do náruče. V té chvíli to pro mě skončilo: je hotovo, dopečeno a teď už pojedu domů! Nečekala jsem, že vyhraju, a když to potom oznámili, spadla jsem do kolen a rozbrečela se.