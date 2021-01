Každý musí mít někoho, o koho se může opřít, míní Petr Ryšavý ze Sestřiček

Je pro vás těžké sehnat v této složité době práci?

Je to strašně těžké. Já naštěstí točím seriál Sestřičky, takže mám příjem, který mi stačí. Ale mám spoustu kolegů, ať už jsou to divadelníci, muzikanti, manažeři nebo zvukaři, kteří tu práci nemají a je to pro ně nyní velmi složité. Každý z nás včetně mě se snaží dělat všechno možné, aby se dostal do nějakého finančního a ekonomického normálu.

Působíte v kapele Botox, kolik let už existujete?

Kapela Botox funguje od roku 2018. Máme za sebou premiéry dvou klipů – singlu Pohádka a teď máme nový singl nazvaný Deset, devět, kde hraje v klipu hlavní roli Iva Pazderková a je to skvělé, podívejte se. Dvacátého února vyjde do třetice všeho dobrého třetí klip, písnička Napsat píseň. Takže makáme, snažíme se fungovat alespoň na sociálních sítích, když to není možné, vidět se s lidmi fyzicky. Snažíme se to dělat tak, jak to jde.

Jak se do videoklipu shání osobnost, jako je Iva Pazderková?

Je to těžké. Měli jsme s Honzou Kopečným jasnou představu, když jsme to psali. Vymýšleli jsme, kdo by to měl být, a říkali jsme si nějaký scénář, nějakou vizi. Věděli jsme, že to musí být člověk, který má jasnou mimiku a zároveň je trošku originální. Nakonec nám z té selekce lidí vyšla Iva na tom pomyslném žebříčku nahoře, tak jsem ji zkusil oslovit jakožto kolegyni z divadla. Klaplo to. Iva naštěstí souhlasila, přišla, natočila to a byla skvělá.

Co vám na základě vaší role v seriálu Sestřičky píší fanoušci nejčastěji?

Nejčastěji mi píší, jaké to je, nosit ten overal? Nosím totiž v seriálu taková pyžama, mám asi tři a lidé se mě často ptají, jestli v tom není vedro. Vždycky odepisuji, že ne, že je to naopak super. Většinou točím obrazy ráno. To znamená, že vstávám v 5:50, v 6:30 jsem v ateliéru, vezmu na sebe z té bundy jenom to pyžámko, sednu si do gauče do maskérny, holky se tam zatím líčí, já si pospinkám a jdu točit. Takže já s tím vůbec nemám problém.

Jaký je Petr Ryšavý v soukromí? Pohodář jako před kamerou?

Doufám, že jo. To musí posoudit ti, co mě znají. Snažím se být přirozený teď a tady, doma, v divadle, i v kapele.

Máte momentálně vztah?

Mám. Jsme spolu už dlouho. Člověk musí mít pořád někoho kolem sebe. Bez psychické podpory, ať už je to rodina, nebo nějaký člověk vedle něj, to prostě nejde. Myslím, že každý z nás musí mít někoho, o koho se může opřít.

A čím si tě někdo získá?

Čím? Těžká otázka. Musí to být férový člověk, mám rád férové lidi. Musí to být i člověk, který mě dokáže rozesmát a se kterým dokážu řešit všední věci. To znamená, něco se mi povedlo, chci to s ním sdílet, něco se mi nepovedlo, musím to s ním sdílet. A ten člověk mě v tu chvíli musí umět podpořit. Naše práce je taková, že jednou jsi dole, jednou nahoře, takže podporu potřebuji.

VIDEO: BOTOX – Deset, devět: