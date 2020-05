Kondomy od fanynky a samet v hrdle. Kapela Slza vzpomíná na své začátky

Který dárek od fanoušků vám udělal největší radost?

LUKÁŠ BUNDIL: Většinu dárků dostává Petr, ale je fér, takže si pak dárky v autě rozdělujeme. Největší radost mám z čajů a z medu. Potěší mě praktické věci.

PETR LEXA: Bylo období, kdy jsem někde řekl, co rád piju nebo jím, a lidi mi to začali nosit na autogramiády. Bylo toho vždycky tolik, že už to rád nemám.(usmívá se) Třeba kyselé bonbony. Nejvíc mě dojalo, že když jsem jednou odjížděl do ranního vysílání, čekaly na mě před barákem fanynky se snídaní. To bylo moc milé.