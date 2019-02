Nemám tolik sledujících na internetu, nejsem Lady Gaga, říká Kotvald

„Do jisté míry se o sociální sítě starám sám. Mám pár lidí, kteří se mi postarají o grafické věci, aby se to tvářilo současně. A mých fanoušků, kteří jsou od Aše do Košic, na internetu není zase tolik. Nemám tolik sledujících, nejsem Lady Gaga,“ prohlásil zpěvák na Rádiu Impuls.

Moderní trendy se ovšem snaží vnímat. „Vím o nich, ale ne vždy se nechávám strhnout vším, co přijde. Ne všechno co kolem vzniká, je smysluplné a bude fungovat. Před lety jsem se naučil šetřit se svým časem, takže dělám jenom věci, které mě baví a které musím,“ prozradil.

Genetická výbava a také pozitivní myšlení jsou důvodem, proč zpěvák, který letos oslaví 60. narozeniny, vypadá stále dobře. „Potom jde o to se během života úplně nezničit. Snažit se o sebe starat tak, aby člověk vydržel co nejdéle. Jednou jsem měl zdravotní problém. V ten moment jsem si řekl, že pokud toto ustojím, tak se k sobě budu chovat líp. Budu na sebe opatrnější,“ řekl.

Zpěvák vystupuje se svou dcerou Viktorií, která je jeho vokalistkou. Na pódiu si to spolu užívají. Jestli by chtěla pokračovat v sólové pěvecké kariéře, její otec neví. „Já jsem ji zdědil z jednoho dětského souboru. Potom jsem ji testoval s Jindřichem Parmou ve studiu, na různých projektech. Potom na jevištní projekty. Začalo to fungovat a vyrostla z dcery krásná mladá dáma,“ uvedl.