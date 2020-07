Už žádný Gejzír a Mumuland? Kotvald popírá „rozchod“ s hitmakerem

Jindřich Parma vložil minulý měsíc na svoji facebookovou stránku fotografii z října 2016, na které je spolu s Petrem Kotvaldem a textařem Pavlem Cmíralem. K ní napsal, že tehdy zpěváka viděl naposledy. Ke komentářům fanoušků následně připsal: „Jo, spolupráce skončila“.

Konec spolupráce Kotvald – Parma? Podle hudebního skladatele „to vyšumělo“

„Jestli mi to takhle vzkazuje, tak je mi to líto, ale ne, já doufám, že ne. Udělali jsme toho spolu strašně moc a takhle to nefunguje, že se lidé vidí každou chvíli, každý den a něco vymyslí,“ odmítá Kotvald možný rozpad úspěšného týmu.



Zpěvák loni vydal novou desku LX, na které se Jindřich Parma nepodílel. Většinu písní sice textoval osvědčený Pavel Cmíral, hudbu však tentokrát složil mladý muzikant Martin Blažek. Kotvald to vysvětluje tím, že měl v plánu šansonové album.



„To se stane, že potkáte někoho a děláte projekt, který se netýká toho konkrétního člověka. Doufám, že to není konec jedné éry, určitě ne,“ věří Kotvald. Definitivní rozluku s Parmou ze své strany vyloučil.

Na čtvrtečním narozeninovém koncertu, který na střeše OC Smíchov uspořádala hudební televize Óčko Star, představil několik novinek, ale i úspěšné písně z Parmovy a Cmíralovy „továrny na hity“ – Je v tahu, Kdekdo je dál, Gejzír či Milujem se čím dál víc. Nejhranější českou skladbu léta roku 2001 – Mumuland – zazpíval v češtině i v angličtině.

„Mám absťák, zpívat v koupelně není ono,“ žertoval Kotvald před vystoupením. Prozradil, že v den, kdy koncertuje, nemá rád, když na něj někdo mluví. Na pódiu stál naposledy začátkem roku. Plány na jarní měsíce pak vzaly za své kvůli vládním opatřením proti koronaviru.



Velký koncert, kterým může oslavit 35 let sólové dráhy, chystá na příští rok – 21. dubna vystoupí v pražském Foru Karlín. „Je to trošku na jistotu, protože nevíme, co se bude dít, jestli budou druhé vlny, třetí vlny. S hraním pro víc lidí je to zatím dost komplikované,“ vysvětluje zpěvák.



Kotvald točil nový klip, milion korun jako Mumuland stát nebude (1. 3. 2020):



Pandemie zdržela také výrobu jeho nového klipu k singlu Brejle. S natáčením začal 1. března, poté následovala nucená pauza. Kotvald věří, že video bude hotové během několika týdnů. Výsledek zatím neviděl. „Těším se na to, už jsem nervózní. Věnovali jsme tomu dost času a já vlastně nevím, co jsme natočili,“ přiznává.