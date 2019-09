Chlapi bývají beránci, ženské prostředí je mnohem drsnější, míní Kolečko

Jako scenáristu ho mnozí často plácali po ramenou. Ovšem coby novopečený režisér může Petr Kolečko se svou prvotinou dostat přes prsty. Ostatně tak se i jeho režisérský debut jmenuje, Přes prsty. „Není to jen úplná řachačka, kde by šlo jen o fóry. Romantická linka je ve filmu hodně cítit,“ říká Petr Kolečko.

Však také představitelku jedné z dvou hlavních ženských rolí Petru Hřebíčkovou obsadil mimo jiné i proto, že má s romantickými komediemi bohaté zkušenosti. Proto počítal s tím, že mu v některých „finesách“ poradí.

Dostávalo se vám od Petry Hřebíčkové nebo i dalších herců na place podpory, jak jste si sliboval?

Velmi. Vůbec jsem totiž nevěděl, jak se to dělá. Jako scenárista jsem nikdy moc na natáčení nechodil, takže zvláště první den byl hodně úsměvný.

Jak to myslíte, úsměvný?

Pořád se mě někdo ptal, jestli nemám hlad a furt mi někdo nosil různé tyčinky. Říkal jsem: Co pořád blázníte? Normálně běžte pracovat! Třetí den už jsem vůbec nemohl a byl jsem tak vyčerpaný, že jsem je o ty tyčinky a pití pro změnu prosil.

Ale zpět k Petře Hřebíčkové, na kterou jste se původně ptala.

Vybral jsem ji skutečně z velké části proto, že má zkušenost s tímhle žánrem. Oproti mým předešlým projektům není film Přes prsty úplná řachačka, kde by šlo jenom o fóry. To, že je ve výsledku romantická linka ve filmu opravdu cítit, je dost její práce. V tomhle pojetí mi pomohla nejen Petra, ale i Jirka Langmajer, který to vnímal stejně.

Musím přiznat, že jsem hercům velmi důvěřoval. Kdybych měl na place takové, kteří budou jenom čekat na to, co řeknu, tak by to asi nešlo, protože režisérskou zkušenost jsem jednoduše neměl. Samozřejmě se objevily věci, které jsem si musel prosadit dost razantně, ale ve výsledku panovalo při natáčení vcelku demokratické zřízení.

Počkejte, copak to vůbec jde, aby na place fungovalo něco jako demokracie?

Určitě to jde. Já jsem hodný a myslím, že jsme se při práci cítili docela příjemně. I když říká se, že když je při natáčení atmosféra moc dobrá, film pak nestojí za nic. Na druhou stranu jsme byli pod hrozným tlakem, abychom stihli všechno dotočit, do toho se přidávaly technické problémy a tak dále. Takže zase tak pohodová atmosféra to nebyla.

Jak už bylo uvedeno, teď jste se poprvé ocitl v úloze režiséra. Říkám si, zda není důvodem toho rozhodnutí třeba nespokojenost s dosavadní prací režisérů, kteří se v minulosti chopili vašich příběhů? Neměl jste jako scenárista problém sžít se s výsledky?

Ne, takhle to neberu a určitě to nebyl ten důvod. Ale upřímně, vždycky je to problém, sžít se s výsledkem. Mám problém se s ním sžít i teď, když jsem film režíroval já. (smích) Pravda je, že ne vždycky jsem byl úplně spokojený. Nemělo by se stávat, že výsledná věc je na konci horší než scénář. Musí být aspoň stejná, ale ideálně lepší. Když je stejná, říkám si, k čemu tam pak režisér je? Ideálně by měl scénář povýšit. Když vidím, že režisér o příběhu přemýšlí jinak než já, ale je to dobré, tak jsem vlastně rád a jsem nadšený, že se někdo dostane v uvažování o látce dál a funguje to.

Stalo se mi to s Honzou Prušinovským nebo například s Vojtou Kotkem, hrozně mě bavilo, jak udělal Padesátku. To je můj srdcový projekt, ze kterého jsem byl nadšený, když jsem film viděl poprvé. V případě Přes prsty jsme tak nějak vyhodnotili, že bych to mohl zkusit udělat já. Vyplynulo to ze situace.

Budete v režírování pokračovat?

To se uvidí. Museli by to všichni chtít a muselo by to dávat smysl. Musel bych být přesvědčený, že je to to nejlepší možné řešení pro ten daný projekt, museli by to chtít producenti a především by musel náš aktuální film dopadnout dobře, aby o něčem takovém vůbec někdo uvažoval. Rozhodně se teď nebudu k režírování za každou cenu cpát. Pořád platí, že moje primární profese je psaní.

Zastavme se na moment u předešlých projektů. Úspěch zejména seriálů Okresní přebor, Lajna a naposledy Most! vyvolal takový zájem, že vás údajně už tak trochu otravovalo o nich mluvit. Je to běžné, že se autorovi může úspěšné vlastní dílo zprotivit?

To nevím, ale je pravda, že v případě Mostu byly už únavné ty neustálé mediální výstupy, které byly vlastně dokola pořád o tom samém. Asi je to přirozené. Je to také o tom, že člověk už má v hlavě další projekt, na kterém pracuje a jde dál. Když se pak v téhle fázi novináři stále ptají na Most!, je pro mě složité se na ně při rozhovoru napojit.

Když už tedy zmiňujete nové projekty, co je pravdy na tom, že pracujete na seriálu z prostředí soutěže krásy?

Ano, chci to napsat. V plánu nám šestidílný až osmidílný opravdu velmi drsný dramatický seriál, který se bude jmenovat Miss.

Máte pocit, že toto ryze ženské prostředí je drsnější než mužské?

Tak to rozhodně drsnější je! Ale vy ženy to tak nemyslíte... Třeba... Někdy. To my chlapi jsme beránci.

Vaše představy o ženském světě jsou vůbec zajímavé. Do snímku Přes prsty jste třeba propašoval myšlenku, že opravdové přátelství mezi ženami neexistuje.

Celý život se snažím porozumět ženské duši a tyhle moje snahy tak nějak pokračují. Člověk má vždycky pocit, že udělal krok dopředu a pak zjistí, že ho to hodí dva kroky zpátky. Opravdu si myslím, že ženské přátelství neexistuje. Tady si troufám tvrdit, že je potřeba, aby se ženy podívaly do svého svědomí, až budou obhajovat, že mezi nimi přátelství existuje.

Můžete mi říct, jak jste k tomuto přesvědčení dospěl?

Já bych třeba nejlepšímu kamarádovi holku ne…(zarazí se) nepřep*cal.