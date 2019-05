Čtvrtníček si poseděl za mřížemi. Šel jsem na konkurz a uspěl, říká

Čtvrtníček se rozhodl stát členem kapely, která je tak trochu nezvyklá. Jmenuje se Wsedě a všichni její členové momentálně pobývají v kuřimské věznici. „Neměli bubeníka, ten asi odešel do civilu, za dobré chování, tak jsem se osmělil a nabídl jsem se, že bych šel na konkurz. A obstál jsem,“ popisuje herec svou cestu k netradičnímu bandu.

Kapela, kterou tvoří vězni, nejen hraje, ale také objíždí střední školy, kde během besedy vypráví studentům své životní příběhy a jak to chodí ve vězení. „Náš repertoár se skládá z převzatých písniček, taky však tvoříme svoje vlastní,“ prozrazuje Čtvrtníček, který mezi hochy zapadl skvěle a sedli si prý hned na první dobrou.

„Tak kluci si sedli na základě rozhodnutí soudu a já jsem si s nimi sedl, protože jsem bubeník, a ten logicky sedí. Funguje nám to docela dobře. Žádná ponorka ještě neproběhla. Víte, co? Možná zavřou lepšího bubeníka, než jsem já, a budu zase bez práce. Chodí jich po světě miliony, ale než se tak stane, tak budu jezdit s klukama já,“ řekl.

O tom, že herec hraje v poněkud nezvyklé kapele, vědí i jeho herečtí kolegové a fandí mu. Třeba Michal Suchánek. „Podporuji jeho kapelu s vězni Wsedě, protože on recipročně bude podporovat moji kapelu z domova seniorů, která se jmenuje Vleže,“ žertoval Čtvrtníčkův kolega.

Kromě kapely se Petr Čtvrtníček zapojí do projektu, který dává druhou šanci lidem s trestní minulostí. „Je to běh, který se jmenuje Uteč předsudkům, a bude to 25. června v Praze na Výstavišti,“ přibližuje herec akci.

Petr Čtvrtníček jako bubeník kapely Wsedě

Nápad zrealizovat běh přivezla do České republiky Gabriela Slováková, tehdejší ředitelka ženské věznice ve Světlé nad Sázavou, nyní ředitelka věznice v Kuřimi. Běhu se žlutou stužkou se zúčastnila v roce 2011 v Singapuru, kde se za jedenáct ročníků podařilo vytvořit přes dva tisíce pracovních míst pro bývalé vězně.

To se herci líbilo natolik, že na akci kývl. „Každý člověk si zaslouží druhou šanci, a když se k těm propuštěným klukům otočíme zády, tak co budou dělat? S rejstříkem nedostanou práci, nedostanou bydlení, no tak se vrátí ke svému řemeslu, kvůli kterému se sem dostali, zlobidla,“ dodal Petr Čtvrtníček.