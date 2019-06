Lídr kapely Bluesberry Introvič je po pádu z kola v umělém spánku

„Ahoj všem fanouškům a příznivcům Bluesberry, máme špatnou zprávu. Petar Introvič měl opět nehodu na kole a leží ve velmi vážném stavu na JIPce. Je v umělém spánku a zatím to nevypadá moc dobře. Takže bohužel musíme prozatím rušit vystoupení, Petar je hlavní leader kapely a bez něj to nedáme. Je nám to líto, omlouváme se vám všem a snad to nepotrvá dlouho, než se dá Petar dohromady,“ uvedli na Facebooku Chozé, Jirka, Luban a Jakub.

K nehodě došlo už před pár dny. Nejde o první zranění, které si hudebník a propagátor cyklistiky přivodil na kole.

V létě 2012 na cyklistickém závodu Křivoklátské peklo chtěl během sjezdu ve vysoké rychlosti předjíždět osobní auto, které začalo odbočovat doleva. Introvič proto vůz předjížděl zprava, ale během manévru o auto zavadil a upadl. Měl poraněná žebra a obtíže s dýcháním, proto ho lékaři v nemocnici uvedli do umělého spánku. Ze svých zranění se však hudebník dostal.

Pár měsíců před pádem z kola ho přepadli v Karlíně, když se vracel domů z koncertu kapely Krausberry v Malostranské besedě. Se zraněním oka, hlavy a čelisti opět skončil v nemocnici.

„Vůbec si to nepamatuju, dostal jsem šupu do hlavy, potom jsem se probral až v Nemocnici Na Bulovce, kam mě odvezla záchranka. Syn mi vyprávěl, že jsem se ještě vypotácel nahoru ke dveřím bytu. On hned zavolal policii a záchranku,“ řekl tenkrát Introvič, který při přepadení přišel o peníze a osobní věci, které měl u sebe.