Na vlastní show nemáme na Slovensku čas ani finance, říká Pepe Majeský

Kdysi tu byla éra „kontejnerových“ reality show. Pak přišlo období pěveckých show typu SuperStar. Jakou mají životnost?

Momentálně děláme desátý ročník SuperStar. Německo nebo Amerika už jsou na čísle dvacet. Samozřejmě jsou to nepoměrně větší země, ale talentové show u nich stále fungují a diváky baví.

Co je v zahraničí momentálně nejvíce „in“? Jaká éra zábavných pořadů nás možná čeká v příštích letech?

Mění se to vždy podle aktuálního roku a toho, co chce zrovna divák. Teď například fungují pozitivní emoce, protože lidé už mají plné zuby negativních zpráv. Díky pořadům s pozitivní emocí se odreagují. Myslím, že tímto směrem půjdeme ještě dlouho. Také je důležité říct, že velké talentové reality a zábavní show vznikají jednou za deset až patnáct let. Je to obrovská mašinerie. Za poslední roky nic takového globálního nevzniklo.

Je něco, co vám v české a slovenské televizi chybí?

Pokud se bavíme o osobním vkusu, rád bych na obrazovce viděl některé show, které nejsou zrovna mainstreamové. Pokud se bavíme obecně o divácích, myslím, že výběr mají dnes velký.

Co si vy sám rád pustíte v televizi?

Rád sleduji například kuchařské show. Na Slovensku jich nemáme tolik jako třeba v Česku nebo ve světě. Také se snažím sledovat co nejvíce aktuálních seriálů a mít stále přehled o tom, co se zrovna děje ve světě zábavy.

Je pro slovenské televize jednodušší koupit licenci na program, který už funguje v zahraničí, než připravovat vlastní nové pořady?

Slovensko je příliš malé na to, aby vymýšlelo vlastní pořady. Nejde o to, že bychom to neuměli. Ale nemáme na to čas ani finance. Nemluvím však o seriálech ale o show. Pokud některé fungují v zahraničí, umíme je odkoupit a přizpůsobit našim poměrům. Zároveň ale musíme brát ohled na to, že ne vše, co funguje v zahraničí, bude úspěšné i u nás.

Například v show Tvoje tvář má známý hlas se ženy převlékají za muže a naopak. Pro některé konzervativní Slováky to může být trochu za čarou. Máte nastavené hranice, co už do televize nepatří?

Hranice jsou vždy dané sebereflexí. Programovou biblí a tím, jak co vnímají právě diváci. Před vysíláním Tváře jsme vedli dlouhé debaty o tom, co je nebo není přes čáru z hlediska proměn mužů v ženy a naopak. Rozhodli jsme se to pojmout trochu decentněji. V některých zemích je to jiný hardcore. Zpočátku jsme měli z Tváře obavy. Ale dodnes je to jeden z nejúspěšnějších televizních formátů.

Proč si diváci některé pořady hned zamilují a jiným dají okamžitě košem?

Záleží hlavně na vkusu a momentálním nastavení. Každý program nějakým způsobem reaguje na vkus diváka a na to, co se mu líbí. Stále však platí, že tisíc diváků, rovná se tisíc různých chutí. Všem se nikdy vyhovět nedá.

31. října 2020

Když přijdou negativní ohlasy na moderátory jednotlivých show, uvažujete o změně?

Otázka je, co jsou to negativní ohlasy. Pro mě je relevantní sledovanost a zpětná vazba, kterou mám jako producent od televize. Potom s mým týmem přehodnocujeme, co bylo v pořádku a co bychom měli a mohli zlepšit. Co se týká moderátorů, porotců a soutěžících, výběr konzultujeme s televizí. Když cítíme, že je potřebná změna, uděláme ji. Zatím se mi však nestalo, že by někdo dělal špatně svou práci a musel bych ho proto měnit. Je to spíš o tom, že máme mnoho pořadů, které mají spoustu dílů a je třeba lidi trochu obměňovat. Ale obecně, pokud něco funguje, nemám důvod to měnit.

SuperStar, Tvoje tvář i Let’s Dance jsou všechno pěvecké nebo taneční soutěže a pořady. Jaký máte vztah k hudbě?

Hudba mě baví. Dovolím si tvrdit, že jí rozumím a právě proto dělám tyto show. Obdivuji všechny, kdo se vydají na tuto cestu. Divák vidí výsledek na obrazovce, ale neuvědomuje si, kolik práce za tím vším ve skutečnosti je. Všichni mají můj respekt. Já bych si netroufl jít ani na casting.

Nevadí vám, že jako režisér nejste vidět a lidé tak obdivují a vnímají hlavně soutěžící, účinkující a porotce?

Nemám a nikdy jsem ani neměl ambice být vidět na kameře. Baví mě tvořit a vymýšlet. V pozadí mám své místo a neplánuji to měnit. Každý by měl dělat to, v čem je nejlepší.

Porota Česko Slovenské SuperStar: Leoš Mareš, Patricie Pagáčová, Marián Čekovský, Monika Bagárová a Paľo Habera

Jako režisér a kreativní producent musíte být pravděpodobně i dobrým psychologem. Musíte si vybudovat respekt a důvěru lidí. Daří se vám to?

Během show mám se soutěžícími čistě profesionální vztah. Například v průběhu SuperStar je vždy zajímavé sledovat, jak se mladí lidé vyvíjejí přímo před kamerami. S odstupem času už vědí, kde je jejich místo.

Máte psychicky náročnou práci. Jak se staráte o své duševní zdraví, aby vám nehrozilo vyhoření?

Mým ozdravným duševním procesem jsou mé dcery, které na mě čekají doma. Neříkám, že jde o fyzicky ozdravovací proces, ale duševní určitě. Všechen volný čas, kterého není mnoho, se snažím věnovat rodině.

Kolik dní odpočinku si můžete při své práci ročně dovolit?

Nemám to spočítané. Ale když dělám například dvě velké show v roce, je to extrémně náročné. I když jsem doma, stále přemýšlím, jaké písně a celebrity do jednotlivých show vybereme. Červenec mám obvykle volný, ten se snažím využít pro dovolenou s rodinou.

Dokážete na dovolené opravdu vypnout a neřešit práci?

Mám na dovolené telefon stranou, občas jen zkontroluji e-maily. Snažím se odpočívat a věnovat se naplno rodině.