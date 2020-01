Bolan z Mandrage: Víťa psal už v patnácti texty, které bych nedal dohromady

„Vydali jsme novou desku, v únoru odjedeme turné po velkých městech a pak si dáme pauzičku, abychom si trochu odpočinuli. Ještě jsem nepřemýšlel, co budu během této pauzy dělat. Sám nevím. Je to čerstvá záležitost a ještě nevím, jak s ní naložím,“ řekl Pepa Bolan z kapely Mandrage v aktuálním dílu pořadu On Air.

Muzikant zavzpomínal během rozhovoru i na úplné začátky kapely. „Bubeník Mates Vorda je o patnáct let mladší než já. V našich počátcích proto bylo vtipné, když jsem sliboval rodičům kluků, že je v pořádku dovezu domů,“ směje se.



„Moc se mi líbilo, že i Víťa Starý skládal už tehdy dobré písničky. Bylo mu patnáct let a byly to texty, které bych já sám v patnácti nikdy nedokázal poskládat dohromady,“ říká Bolan, který je rád, že dnes už nemusí figurovat jako „vedoucí kapely“. „Postupem času se z kluků staly samostatné bytosti s vlastním názorem nejen na muziku, ale na všechno,“ popisuje Bolan.

Muzikant přiznává, že má pocit, že za patnáct let existence toho kapela stihla dokonce více, než původně chtěla a plánovala. „Když jsme začínali, představovali jsme si, že budeme šťastný, když budeme hrát po klubech a budeme mít pár fanoušků. Naše začátky byly kouzelné v tom, že jsme vůbec nevěděli, co děláme. Velké haly, kde hrajeme teď, jsou zase dobré v tom, že jsou plné lidí, kteří zpívají tvoje písničky a mají je rádi,“ vysvětluje.

Podle Bolana se za ta léta dost proměnilo i publikum kapely Mandrage. „Když jsme začínali, Víťovi a Matesovi bylo patnáct let, a tak jsme byli automaticky vhozeni do šuplíku teenagerská kapela. Postupem času na nás začali chodit i starší fanoušci. Teď je publikum plné lidí, od dětí přes teenagery až po téměř důchodce,“ říká kytarista, který potřeboval podle svých slov únik od muziky, a tak se v poslední době začal věnovat tetování.

„O tom, že budu tetovat, jsem přemýšlel už delší dobu. Je k tomu ale dlouhá cesta a papírování. Potřeboval jsem něco svého. Hrajeme s klukama patnáct let v kuse. Je to únavné. Chtěl jsem něco, co bude jen moje. Zkoušel jsem si jako mnozí také tetování na pomeranči a na prasečí kůži, ale musím říct, že pro tatéra to je k ničemu,“ popisuje Pepa Bolan.

Nejvíce mu po skončení turné bude chybět kapela. „Osobně nepočítám s tím, že by kapela měla skončit. V tuto chvíli je to ale otevřené téma. Po patnácti letech si popravdě docela rád odpočinu. Máme za sebou sedm desek. Hrnuli jsme to patnáct let a pořád se něco muselo dít. Už to bylo na hranici toho, co může člověk zvládnout. Myslím, že každý si od toho rád na chvíli odpočine,“ dodává.

Plzeňská popová skupina Mandrage po turné Dlouhej únor, které zahájí 1. února v pražském Foru Karlín, přeruší na neurčenou dobu svou činnost. Důvodem jsou osobní problémy frontmana skupiny Víta Starého. Koncertní šňůra navazuje na novou desku Mandrage Vidím to růžově, která vyšla loni v prosinci.



VIDEO: Pepa Bolan z kapely Mandrage v pořadu ON AIR:



„Víťa bude potřebovat nějaký čas a pomoc, aby to zvládl. Jako kapela tak v tuto chvíli nejsme schopni nikomu nic slíbit. Můžeme však slíbit Víťovi, že ho neopustíme a uděláme vše pro to, aby mu bylo lépe,“ uvedla kapela v prohlášení. V hudebním zákulisí se objevily informace, že za zdravotními problémy třicetiletého zpěváka Starého jsou drogy.



Na turné by Mandrage měli zahrát vedle Fora Karlín ve velkých sálech v Brně, Hradci Králové, Liberci, Českých Budějovicích a Plzni. Série koncertů končí 29. února v Ostravě. Na turné oblíbená skupina vyrazí společně se zpěvákem Sebastianem.



Mandrage na hudební scéně působí od roku 2001, kdy se sešli první členové zpěvák Vít Starý a bubeník Matyáš Vorda. Plzeňská pětice na svých pozdějších albech podle hudebních publicistů nabízí vyzrálejší kytarový pop než na svém debutu, který vyšel pod názvem Přišli jsme si pro vaše děti v roce 2007. V roce 2012 se jejich píseň Šrouby a matice stala nejhranější skladbou v popových rádiích. Na hudebních cenách Žebřík v roce 2014 Mandrage zvítězili v kategorii skupina roku a obsadili písní Siluety druhé místo v kategorii skladba roku.