Penny z Teorie oplakala závěr seriálu, podpořila ji Monica z Přátel

„Pamatuji si přesně ten pocit. Vy z Teorie velkého třesku jste spolu natáčeli dokonce ještě déle než my z Přátel,“ napsala Courteney Coxová k fotografii plačící Kaley Cuoco.

Stejně jako ona strávila Coxová natáčením se stejnou partou herců mnoho let. První řada seriálu Přátelé měla premiéru v roce 1994, poslední díl se odvysílal po deseti letech v roce 2004.

„Lidé se mě ptají snad každý den, kdy natočíme remake Přátel a kdy se zase stanu Monicou Gellerovou. Byl to však příběh o mladých lidech, kteří hledají sami sebe. Nevím, jak bychom to teď se stejnou sestavou uchopili, aby to dávalo smysl. Bohužel se to nestane. I když bych dala cokoliv za to být ve stejné místnosti se všemi těmi lidmi, kteří se podíleli na natáčení. Chtěla bych to znovu zažít,“ svěřila se loni na podzim Coxová v rozhovoru pro magazín People.

Seriál Teorie velkého třesku měl premiéru 24. září 2007, když bylo Kaley Cuoco pouhých dvacet let. Rázem se stal kultem, navíc drží rekord za nejvíce epizod ze všech sitcomů natáčených na více než jednu kameru v dějinách televize; během dvanácti řad jich vzniklo celkem 280.



Producenti chtěli ještě 13. a 14. sérii. Proti se však postavil jediný, zato klíčový herec, Jim Parsons v roli Sheldona. Když odmítl i nabídku padesáti milionů dolarů za obě řady, musel projekt skončit.



Postupně se hlavní herci, k nimž patří Johnny Galecki, Melissa Rauchová, Simon Helberg, Kunal Nayyar, Kaley Cuocoová a Mayim Bialiková, vypracovali až k částce od pěti do devíti set tisíc dolarů za epizodu. Čeští dabéři postav si spočítali, že jejich honorář činí za jeden díl asi čtyři sta korun.

Závěrečný díl seriálu Teorie velkého třesku by měl být v USA odvysílán již 16. května. Podle tvůrců by zábavný příběh vědátorů a jejich lásek měl skončit stylově skutečným „velkým třeskem“.



