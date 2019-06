Hormony vládnou světu a o premenopauze nechce nikdo mluvit, říká Cruzová

Herečka Penélope Cruzová prý nesnáší tabu. Pětačtyřicetiletá španělská hvězda se blíží k období menopauzy a právě teď ji prý nejvíce ze všeho štve, jak všichni znervózní, když začne o hormonálních změnách otevřeně mluvit.

„Hormony vládnou světu. Vsadím se, že jste nečekali, že budu mluvit zrovna o nich. V životě ženy jsou však chvíle, o kterých je dobré vědět, pochopit je a správně je nazývat. Existuje mnoho tabu týkajících se ženských těl. Myslím, že se to rovná obrovské neúctě,“ svěřila se herečka v rozhovoru pro britský módní magazín Tatler.

„Můžete si říkat, co mají společného hormony a úcta? Hodně. Slova jako menstruace, poporodní deprese, menopauza. I dnes, když tato slova vyslovíte u večeře, tak každého extrémně znervózní. A to i v případě, kdy se jedná o skupinku žen a několik mužů. Premenopauza probíhá mezi čtyřicátým a padesátým rokem života a nikdo o ní nechce mluvit. Společnost ji tabuizuje a mě to opravdu velmi štve a mrzí,“ dodává.

Penélope Cruz vyjádřila v rozhovoru také svůj názor na vývoj hnutí MeToo. „Připadá mi, že se to celé pěkně zvrtlo. Dopadlo to tak, že v roce 2019 nemůžete ženě ani říci, že jí to sluší. Jsme sakra normální?“, podivuje se.

Se svým manželem Javierem Bardemem (50) žije Penélope Cruzová střídavě v Madridu a Los Angeles. Mají spolu dvě děti, pětiletou holčičku Lunu a osmiletého chlapce Lea. S manželem se prý již dávno dohodli na tom, že v rozhovorech pro média nebudou nikdy prozrazovat žádné informace o svém vztahu, rodině a manželství. „Neumím si ani představit, že by to bylo jinak. Takto nám to naprosto vyhovuje,“ dodala herečka.