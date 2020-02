Drogy jsou dnes pro děti dostupnější než alkohol, říká youtuber Petr Kraus

Petře, co pro vás bylo prvním impulsem vrhnout se na youtuberství?Majnkrafák, týpek co točil asi deset let zpátky, kdy jsem na střední v prváku na IT místo učení hrál Minecraft. A kamarádi: „Ty vole, natoč to. Budeš jak Majnkrafák“. A tak jsem byl jako on.

Jakou mělo sledovanost vaše první video?

Žádnou. Nabral jsem na Minecraftu asi šest tisíc odběratelů. Potom jsem šel do práce, řekl jsem si „dobrý, kašlu na YouTube“. Pak jsem rok nic nedělal a přišlo mi, že Král už je stejně zbytečnej, tak začnu nadávat lidem. A ono to fungovalo.

Takže většina vašich videí je o nadávání lidem?

Většina, nebo spíše než nadávání je to popichování. Jak se to vezme.

Kdyby vás potkala nějaká nezainteresovaná paní, jejíž dcera vás sleduje, a zeptala se, o čem vaše videa jsou? Na co ta její holka kouká?

Jsou o ničem. Jak kdy. Jsou tam věci, které je potřeba řešit, jako byl třeba Ondra Vlček pedofil, dvaadvacetiletý youtuber, co chodil s třináctiletou holkou. To jsou videa, které mají nějaký smysl. A pak jsou nějaké výplně. Čechy jsou malá země. Tady se nic moc neděje. Takže výplň spočívá v zasmání se něčemu a jdeme dál.

VIDEO: PeeetaaaTV - Ondra Vlček musí být zastaven. Chodí s třináctiletou:

Dokážete skandalizovat nějaké aféry, o kterých by se jinak nemluvilo, protože youtuberský svět je uzavřený?

Z youtuberského světa se tu veřejně řeší jen opravdu velké průšvihy. Jako třeba tehdy, když týpci z TVTwixx odpálili autobus. Mně to přišlo vtipný, ale byl to průšvih. Všichni to rozmázli. Interní věci nikdo moc neřeší, mimo youtubový svět.

Spolupracoval jste s Vláďou (VladaVideos). Co jste spolu vymýšleli?

Když se podíváte na videa, které máme s Vláďou, tak jsou to ta nejhorší z nejhorších. Když si dělám videa sám, tak nějak vím, co mám říkat, abych poprudil lidi, ale nebyl to úplně přestřel. Když uděláme video s Vláďou, tak je to vždycky urvaný. Zrovna jsme nedávno jedno vydali a musím říct, že je to asi nejvtipnější video, který jsme spolu kdy udělali. Ale občas už to tlačíme za hranici v tom, jak jsme sehraní.

Jste člověk, který se ničeho nebojí. Momentálně je velkým trendem na YouTubu líčení nebo různé ochutnávky. Nehodláte zkusit i tato témata?

Zvažoval jsem pro srandu udělat make-up tutorial, v tom stylu, který dělá například James Charles. Srandičky, ale já jsem na tyhle věci hroznej lobotom. Nemyslím si, že bych byl schopný to ukočírovat. Na jednu stranu je dobré udělat parodii nebo vtípek, ale to bude mít tři minuty, protože když to budu tahat na dlouho, tak už to nebude vtipné. Ne všechny nápady se dají natáhnout a víc vtipné by bylo, kdybych věděl, co dělám a doopravdy udělal dobrý make-up tutorial úplně z ničeho. Ale to já nedám, takže jsem se na to vyprdl.

Youtubeři mají jiný druh popularity než klasické celebrity. Jací lidé se s vámi nejvíce fotí?

Nechci se nikoho dotknout, ale co jsem vypozoroval, jsou to většinou pubertální spratci až lidi do třiceti let. Vím, že tam mezi fanoušky mám děti, nebudu tvrdit, že zrovna já dělám videa pro starší. Všichni tam máme děti, protože na YouTube jich je zkrátka nejvíc. Ale moje nejaktivnější divácké základně je mezi šestnácti a pětadvaceti lety. Stačí jít na vesnickou diskotéku a mám z toho malou youtuberskou akci.

Rozkřikne se, když se někde objevíte?

Ano. Ona funguje taková ta mentalita, že se vyfotí jeden člověk, ostatní to vidí a najednou se tam nabalí hromada lidí. Všude je to takhle. Kdyby si mě nikdo nevšiml, tak o mě vědí, ale řeknou si „nebudu otravovat“. Ale protože se vyfotí jeden a pak druhý, tak se nakonec jdou vyfotit všichni.

Můžete si dovolit navštívit obchodní centrum a dokážete si v klidu nakoupit?

Jo, v klidu. Člověk nesmí být idiot. Když vím, že děcka končí ve škole ve dvě, tak je blbost tam jít v ten čas. Ale můžu jít v klidu předtím nebo potom. Většina obchoďáků v Čechách je natolik velká, že v tom roztahaném prostředí potkám minimum lidí. Na jídle většinou někoho potkám, nebo u cigára. Jinak jsem v tomhle směru v klidu.

Jak zvládáte popularitu? Setkal jste se někdy s něčím nepříjemným?

Nepříjemní jsou otravní lidé. Nevadí mi, když se někdo chodí fotit nebo bavit, ale problém mám, když ke mně přijdou zfetovaní nebo ožralí. Nemají potom ty zábrany, který mají normálně. Většina normálních lidí přijde, vyfotí se, pokecají a jdou dál. Ti, kteří jsou pod vlivem, nemají zábrany. Nemám jim to za zlé, chápu, že se chtějí pobavit, ale někdy už je to moc.

Předáváte někdy poselství svým sledujícím, že by neměli tolik pít, že by měli být opatrní s drogami?

Na základce do nás všech nonstop tlačili „neber drogy“. Ale žijeme v době, kdy drogy, třeba trávu už zkoušel v podstatě každý. Drogy jsou dnes pro děti dostupnější než alkohol. Reálně v Praze si dítě jednodušeji koupí trávu, kulatou, nebo emko, nebo co ty děcka dneska žerou, než chlast. Většina obchodníků si nelajsne něco nezletilým prodat. Tam je pokuta nějakých padesát tisíc. Dealer ti prodá cokoliv, protože je mu to jedno. Podle mě je rozumnější než tlačit „nedělej to“, tak je vést směrem „ok, dělej to, ale rozumně“. Když už to musíš brát, tak nebuď idiot. Nebo když to bere tvůj kamarád a udělá se mu zle, tak se ho nesnaž krýt a zavolej mu hned záchranku.

Poukazujete tím na něco, co se odehrálo v nedávné době?

Šlo o kluka v klubu Storm, kde se přejel koulema (extáze). Kdyby mu někdo zavolal záchranku o pár hodin dřív, tak to mohlo dopadnout jinak. Většina lidi to má tak, že když si dá kamarád „kulatou“, je mu zkrátka zle. A oni, aby neměli průšvih, tak se snaží, aby se vyzvracel a tyhle blbosti. Může to dopadnout blbě. Kdyby mu zavolali sanitku a vysvětlili doktorům, co si dal, tak rovnou vědí, co s ním mají dělat. Nemusí jet do nemocnice a tam to teprve začít řešit. Když to řekneš rovnou, tak to funguje rychleji. Takže když už chcete brát drogy, buďte opatrní.

Z pohledu diváka můžete působit různými dojmy, jak byste charakterizoval svoji osobnost?

Myslím si, že jsem relativně milej, když mě nikdo neštve. Když mě nikdo neotravuje, nebo není protivnej, tak se snažím chovat slušně. Většinou jsem flegmouš. Pozdravím, popřeju hezkej den a jdu si dál po svých. Občas se kvůli někomu dost narozčiluju, ale normálně jsem kliďas.

Máte přítelkyni. Jak ta se tváří na váš zdroj obživy?

Je to práce jako každá jiná. Už to dělám dlouho. Není to takový, že by to začalo najednou. Začal jsem s tím v roce 2017 na fulltime. Pár let už to tedy dělám. Vždycky se mě ptá: „Dělal jsi něco?“ A já na to: „Ne!“ Neukazuje se nikde, ale nijak jí to netrápí si myslím.

Chodí vám od děvčat milostné dopisy?

Když jsem byl nezadaný, tak to byla divočina. Člověk nemusí být pěkný, stačí když má hodně followerů a těm holkám to stačí. Co si budem? Ale jinak teď už nepíšou. Jakmile to přestanete vyhledávat, tak to přestane samo.

Co je vaším největším minusem?

Jsem línej. Bych potřeboval začít brát nějakej Adderall, nebo něco podobného, abych byl schopnej se soustředit a něco dělat. Myslím, že mám lehce ADHD, protože mě vždycky něco rozptýlí. Místo toho, abych si sedl a čtyři hodiny něco dělal, tak hodinu něco dělám a pak mě třeba zaujme moucha. Zkrátka mám problémy s koncentrací. Naštěstí nemusím dělat osm hodin denně, abych udělal nějakou práci. Za tu hodinu jsem schopnej mít hotovo, pokud nemusím někam jen nebo něco řešit. V tomhle ohledu je to v pohodě.

Míváte tvůrčí krize? Kdy nemůžete něco dodělat, nebo si řeknete, že je to špatný?

Pár videí už padlo na tom, že mě v půlce přestalo bavit je točit, tak jsem se na to vykašlal. Nemá cenu něco tlačit. Největší krizi mám v tom, že se často nic neděje a omílat to samé pořád dokola, to není pro mě. To je moje krize ve smyslu, že nevím, o čem mám točit videa. Ne, že by mi to nějak vadilo, ono se vždycky nakonec něco objeví.

Youtubeři žijí doma, pracují doma. Jste už natolik pohodlný, že si všechno objednáváte domů?

Rád chodím nakupovat. Mě baví nakupovat jídlo. Takové ty firmy, co vám dovezou jídlo, jsou super, ale nemá to to kouzlo, když brouzdáte po supermarketu a vybíráte si, co se vám zrovna zalíbí. Mě nebaví nakupovat oblečení a tyhle věci, ale jídlo, to já můžu nakupovat furt. A rád chodím do restaurací.

Fanoušek supermarketů... Jste schopný si uvařit?

Rád vařím. Buď jedu podle receptu a to zvládneš v podstatě cokoliv, když nejseš lobotom. Tam ti napíšou, co máš dělat a když to uděláš, tak to dopadne v pohodě.

Pochlubte se svými specialitami.

Jednu dobu jsem si ujížděl na kuřeti na kari. To jsem někde našel jednoduchý recept na kuře na kari a byl jsem schopen to jíst třikrát týdně. Kotel s rejžičkou a je to moc dobrý. Teď nejčastěji dělám boloňský špagety. Moc dobrá věc. Mletý maso, kydne se to tam a spokojenost. A pozor, vajíčka, míchaný vajíčka jsou moje velká pýcha. Lidi dělají míchaný vajíčka jako jednu velkou hrudku, to ne. Já mám rád ty tekutější a těm se musí dát nějaká láska.

Co v domácnosti skutečně nezvládáte?

Nesnáším věšení prádla. To je věc, která mě vnitřně ubíjí, věšet prádlo. Musím si pořídit sušičku. Ale vyprat zvládám. Vytřídit to umím, 90 % mých věcí je černých, takže jsem z pračky nikdy nevytáhl nic batikovaného. A co nemám rád, to jsou obyčejný chlapský práce. Měnění žárovek, vrtání věcí, to pro mě není.

Jaká je vaše životospráva?

Žádná! Nevedu. Miluju energetické nápoje, rád kouřím… takže špatná.

Youtubeři kolikrát ukazují online svou denní rutinu, jak vypadá ta vaše?

Vstávám na osmičku, jdu na záchod, najednou je devět a pak začnu vymejšlet, co budu dělat. Něco ke snídani si ulovím, když jsem pankáč, dám brambůrky, když nejsem pankáč, udělám si vajíčka nebo toast. Pak jdu dál se svým dnem.

Předstíráte někdy, že něco neumíte jen proto, aby to za vás udělali druzí?

Jo. Základní pravidlo je neosvědčit se. Když se v něčem osvědčíš, tak to po tobě potom všichni chtějí. Když se neosvědčíš, tak už to po tobě nikdy nikdo nebude chtít. To je takovej lifehack. Ono stačí být průměrný na většinu věcí. To platí i pro lidi v práci. Nesnažte se moc, protože si všichni budou myslet, že jste moc šikovní. Pak se vám najednou něco nebude chtít a oni budou naštvaní.

Existuje věc, do které byste nikdy nešel? Ať už pracovně nebo osobně?

Jsem na sebe dost opatrnej. Takže nic, co obnáší možné zranění sama sebe. Žádné adrenalinové sporty, pro mě je devadesát v autě hodně. Nechodil bych někam, kde se můžu zranit, nebo kde se mi může něco stát.

Spousta mladých kluků touží po sporťáku, velkém domě, dechberoucím obýváku s videohrami. Je u vás něco z toho první v pořadí?

Můj životní cíl je mít klid. Je mi jedno, jestli budu v klidu ve velkým baráku se sporťákem, nebo jestli budu v klidu v pronajatém bytě s fabií. To mě nezajímá. Jde mi o to, abych měl nějaký vnitřní klid. K čemu ti je pěkné auto, když je ti na nic, k čemu ti je velký barák, když v něm sedíš sám? Nechci být ke konci každého dne vystresovaný z toho, co jsem neudělal, co jsem měl udělat, co budu muset ještě udělat. Lidi se často honí za ničím.

Jste jedním z těch šťastlivců, kteří dělají to, co je baví?

Nejhorší na této práci je, že jsi závislej sám na sobě. Když máš normální práci, tak ti vždycky někdo zaplatí. Tady, co si nevyděláš, to nemáš. Nejsou tu neomezené možnosti, denně se dá udělat jen určitý počet videí. Tolik spoluprací se dá udělat měsíčně... Nechci vypadat jako chodící billboard stejně jako některý oldschoolový celebrity, který si koupily půlku svých followerů. Celý jejich sociální sítě jsou billboard a za většinu věcí ani nedostaly zaplaceno. Protože dostanou od někoho svíčku a oni postnou „Haha, svíčka!“. Nechci takhle dopadnout. Takže se držím toho, že je tam nějaká hranice, za kterou už nejde jít.

VIDEO: PeeetaaaTV - Né tak úplně Honest Guide: