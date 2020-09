Prožívám vše mnohem více než běžní smrtelníci, říká Pavlína z MasterChefa

„Odmalička jsem stála u taťky v kuchyni a koukala jsem se mu pod ruce. Vždycky jsem ke gastronomii tíhla, ale že bych se tím jednoho dne živila, to by mě nikdy předtím nenapadlo,“ říká v rozhovoru pro pořad Život ve hvězdách Pavlína Lubojatzky a přiznává, že naplno se dala do vaření až poté, co se přihlásila do soutěže MasterChef Česko.

8. září 2020

„Krátce předtím jsme s manželem oba zhubli 25 kilo. Vařili jsme si doma zdravé krabičky a podobně. To byl pro mě takový první hodně intenzivní kontakt s kuchyní,“ říká Lubojatzky s tím, že do soutěže se přihlásila proto, aby se zviditelnila.



„Byl to takový náš cíl s manželem. Už předtím jsme totiž osm měsíců měli společný food blog. A věděli jsme, jak těžké je prorazit na trh, získat více sledujících a následně i spolupráce... Aby byla možnost vydat kuchařku a někdo se o tom vůbec dozvěděl a podobně. Do MasterChefa jsem šla s tím, abych se zviditelnila. Povedlo se to. Živíme se tím, co milujeme a dostáváme za to zaplaceno,“ pochvaluje si soutěžící, kterou mnoho diváků nemůže vystát, o čemž sama dobře ví.

„V soutěži jsem přitom nikdy neměla s nikým žádný konflikt. Možná to z televize není vidět, ale skoro se všemi účastníky bych si klidně ráda zašla na kafe. S většinou soutěžících jsme se snažili udělat pro diváky show, aby si to užili. Mezi sebou jsme byli všichni v pohodě a brali to tak, že je to jen hra. Když si teď soukromě píšeme, všem nám připadá, že lidé úplně zapomněli na to, že to je jen soutěž,“ říká Pavlína Lubojatzky s tím, že na obrazovce prý působí úplně jinak než ve skutečnosti.

„Prozřela jsem poté, co jsem se sama viděla v televizi a pochopila jsem, jak z toho vycházím. Kamera mě očividně nemá úplně v lásce. Jsem velmi emotivní a senzitivní člověk. Nedávno jsem přišla na to, že existují i publikace o hypersenzitivních lidech. Jsme lidé, kteří prožívají všechno mnohem více než běžní smrtelníci,“ vysvětluje kuchařka a má potřebu se vyjádřit i k tématu šikany na sociálních sítích.



„Lidé mě tam nazývají různými jmény. Dlouho jsem si s manželem myslela, že to zvládneme. Těch zpráv, reakcí a komentářů bylo ale v jednu chvíli několik tisíc denně. Už jsem nebyla schopna to číst. Našli jsme si v ten moment člověka, který nám to filtruje, aby se k nám dostávalo jen to hezké. Jinak by se to nedalo zvládnout. Tu soutěž jsem brala hrozně vážně. Nikdo si neumí představit, jak sám funguje a vypadá, když je pod tak obrovským tlakem. Byla to má úplně jiná tónina, kterou jsem sama nepoznávala,“ říká Lubojatzky.

Nejtěžší období jejího života bylo prý právě lynčování celé její rodiny poté, co v jednom z kol soutěže vyhrála s vítěznou bagetou. „Nechápala jsem, proč mi to lidé dělají. Zpočátku jsem jim přála, aby si zažili to samé. Oni, nebo jejich děti. Aby věděli, jaké to je, když je někdo takto nechutně šikanuje. Pak jsem se s tím smířila a řekla jsem si, že to nikomu nemohu přát, protože já chci vlastně hezčí svět,“ popisuje Pavlína, které se prý momentálně velmi daří jak v pracovním, tak soukromém životě.

„Chodím hodně na stáže do různých restaurací. Mým největším snem je teď vydání společné kuchařky s manželem. Nebude to jen tak ledajaká kuchařka, ale něco úplně jiného, co na českém trhu zatím není. Mám geniální nápad a těším se na to, až to spatří světlo světa,“ dodává Pavlína Lubojatzky.